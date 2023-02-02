去年民意代表選舉，這縣市半數當選人是女性

主計總處發布國情統計，111年九合一地方民意代表當選人，有29.6％是女性，女性增4.5%，男性減4.8%；台北市女性當選人占比近半數49.2%居首，宜蘭縣占19.4％最低，高雄市、金門縣及連江縣3個縣市減少，其中連江縣減6.4個百分點最多。

主計總處表示，依中央選舉委員會統計，111年九合一選舉地方民意代表候選人5,128 人，較上屆（107年）減2.5％（減130 人）。依性別觀察，女性候選人1,373人，男性3,755人，分別較上屆增4.5％（增59人）及減4.8％（減189人），女性占比26.8％，增1.8個百分點，顯示女性參選意願提高。依選舉類別與性別交叉觀察，各類別民意代表女性參選占比均增加，其中以縣（市）議員增2.6個百分點最多。

依當選情形觀察，111年地方民意代表當選人3,048人，女性占比29.6％，較上屆增2.1個百分點，女性參政提升。按選舉類別觀察，各類民意代表女性占比均逾2成，其中直轄市及縣（市）議員分別占39.8％、36.0％較高，與上屆相較，除直轄市原住民區民代表持平外，其餘女性當選人占比均呈增加，其中直轄市議員占比增4.0個百分點最大。

依縣市別觀察，111年民意代表女性當選人占比超過3成者計12個縣市（臺北市占49.2％居首），3成以下者10個縣市，其中宜蘭縣占19.4％最低；與上屆相較，有18個縣市女性當選人占比增加，其中臺北市增11.1個百分點最多，另高雄市、金門縣及連江縣3個縣市減少，其中連江縣減6.4個百分點最多，嘉義市則持平。