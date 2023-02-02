未來防新冠感染需每年打疫苗？ 李秉穎：我的想法不同

新冠疫情常態化，中央流行疫情指揮中心今將公布室內口罩令解封事宜，而往後每年都需要接種新冠疫苗嗎？衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪時表示，許多人認為新冠肺炎會流感化，需要每年接種一劑疫苗，但他從2020年開始就認為，新冠疫情是感冒化，疫情就到此為止，一般人不需每年接種疫苗，但孩童、年長者還是需打疫苗預防重症。

李秉穎說，指揮中心大部分的人認為，未來新冠疫情是流感化，「但我的想法與一般人不太一樣。」主因是流感病毒會突變，容易突破人體免疫系統，造成重症，而新冠病毒雖然會不斷突變，但它如一般感冒病毒引起的感冒症狀多為輕症，不會增加重症，就不需每年打疫苗預防重症，未來就看疫情變化，看看是誰的想法對。李秉穎開玩笑說，正在疫苗公司上班的代表都要趕快辭職。

李秉穎指出，目前為疫情觀察期，每天確診病例數為隨著人潮流動、變異株出現等而波動，但最需要注意的是重症及死亡，若是一般感冒症狀，可能咳嗽3、4天，不需太在意，因不太會產生重症或死亡，現在新冠肺炎新增病例數持平，就不需太緊張，往後就是像一般感冒，也不需要每年打疫苗。

李秉穎分析，流感與一般流行性感冒不同，仍不可輕忽一般感冒，因咳嗽、流鼻水等症狀，可能是其他原因所致，還是需要看診對症下藥，如果真的感冒症狀，應觀察是否引起中耳炎、鼻竇炎、肺炎等併發症，還是需要服藥治療，若沒有併發症，就以緩解症狀的治療為主。

至於，現在還需要接種次世代疫苗嗎，李秉穎說，目前有兩種說法，莫德納、BNT疫苗公司覺得次世代疫苗比原始病毒株疫苗來的好，所以發展次世代疫苗，但Novavax疫苗廠覺得次世代疫苗沒有比原始病毒株疫苗來的好，因此持續發展原始病毒株疫苗。目前就是觀察疫情變化「走著瞧」，如果染疫者全部都是輕症，重症持續減少，就不需要接種疫苗。

李秉穎說，新冠疫情高度危險期已過，但還沒有過危險期，原因是目前每天新冠死亡人數達30、40人，超過流感死亡每年約100至200人，因此，新冠疫情嚴重度仍超過流感疫情，因此，年長者等高危險族群還是需要接種加強劑疫苗，而5歲以下孩童也應打滿BNT疫苗，該族群施打疫苗後引發心肌炎機率遠低於青少年，以避免重症及死亡。