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華府行將會晤麥卡錫？ 游錫堃：我行程緊湊

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華府行將會晤麥卡錫？ 游錫堃：我行程緊湊

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
立法院長游錫堃1日訪問華府。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府。華盛頓記者張文馨／攝影

立法院長游錫堃1日訪問華府，對於外界最為關注的是否要與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）碰面，他沒有正面回應，多次表達自己「行程緊湊」；記者稍晚在國會山莊直擊駐美代表蕭美琴步出議長辦公室，蕭表示，這是例行拜會，並未見到麥卡錫本人。

對於是否安排游錫堃和麥卡錫會晤，蕭美琴和游錫堃均未正面答覆；至於是否已經邀請、會不會當面邀請麥卡錫訪台，游錫堃不置可否。

游錫堃表示，這次來的目的為宗教自由高峰會議和全美祈禱早餐會，結束後還要與台僑交流；有關麥卡錫訪台，游說，於民主國家而言，議長和議員的互訪都非常正常，由駐美代表處與美方交流安排。

蕭美琴表示，游錫堃此行緊湊辛苦，包含其民間友人安排與宗教界的交流，駐美代表處在非常緊湊的行程裡，安排游有機會與美方朋友交換意見。

事實上，麥卡錫1日下午參加黨團會議，接著赴白宮和美國總統拜登討論債限問題，他傍晚在白宮對媒體表示，「我不認為中國能左右我什麼時候要去哪裡。」

游錫堃說，北京自稱民主國家，卻對任何與台灣往來的國家和國會議員都表達抗議，這戰狼外交式的反應證明中方不是民主國家，「沒抗議的話，那個官員大約就無法存活、無法升官」，他說，可把中方抗議舉動看成一般的SOP。

立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
立法院長游錫堃1日訪問華府，在國際宗教自由峰會發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影

游錫堃 麥卡錫 蕭美琴

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