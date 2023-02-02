華府行將會晤麥卡錫？ 游錫堃：我行程緊湊

立法院長游錫堃1日訪問華府，對於外界最為關注的是否要與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）碰面，他沒有正面回應，多次表達自己「行程緊湊」；記者稍晚在國會山莊直擊駐美代表蕭美琴步出議長辦公室，蕭表示，這是例行拜會，並未見到麥卡錫本人。

對於是否安排游錫堃和麥卡錫會晤，蕭美琴和游錫堃均未正面答覆；至於是否已經邀請、會不會當面邀請麥卡錫訪台，游錫堃不置可否。

游錫堃表示，這次來的目的為宗教自由高峰會議和全美祈禱早餐會，結束後還要與台僑交流；有關麥卡錫訪台，游說，於民主國家而言，議長和議員的互訪都非常正常，由駐美代表處與美方交流安排。

蕭美琴表示，游錫堃此行緊湊辛苦，包含其民間友人安排與宗教界的交流，駐美代表處在非常緊湊的行程裡，安排游有機會與美方朋友交換意見。

事實上，麥卡錫1日下午參加黨團會議，接著赴白宮和美國總統拜登討論債限問題，他傍晚在白宮對媒體表示，「我不認為中國能左右我什麼時候要去哪裡。」