賴主席第一槍 藍批爭功諉過

民進黨主席賴清德昨天主持上任後首次中執會，全體中執委無異議通過，將涉及賄選爭議的黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會，且建議停權處分，待司法調查後，再行處置。

邱莉莉昨表示，她和林志展顧及民進黨聲譽及彰顯賴清德上任後改革決心，一月九日已自請停權處分，「在台南的政治生態到底誰對黨最忠誠，相信賴主席心裡非常清楚」。

對於賴主席起手式第一槍，國民黨台南市議員蔡育輝表示，民進黨對邱莉莉和林志展暫時停權只是騙局，賴清德的起手式是爭功諉過，要讓外界知道他有魄力，對日後選總統有利，但事實上毫無效果，因百姓會了解賴清德只是企圖要和黑金脫勾。

民進黨正國會立委陳亭妃表示，從去年九合一大敗她就不斷要求黨要正視黑金問題，賴上任黨主席後，以處理台南正副議長案為起手式；至於是否雷聲大雨點小，須待中評會的決議出爐才能評斷。台南政壇人士說，民進黨新系、英系議員此次合力奪回正副議長寶座，賴清德開鍘切割，就是為了避免影響總統之路。

民進黨廉政會日前決議，若邱莉莉、林志展遭聲押時，將予停權三年處分；兩人日前已自請停權，但民進黨並無自請停權機制，因此仍須經中評會審議通過後才會生效。

民進黨中評會主委賴瑞隆說，賴清德與中執委的意志相當清楚，中執會期待更明快、更重於司法的方式處理，回應人民期待，司法是最後、最低的標準，但黨紀會走在司法更前面；中評會七日將開會審慎討論，作出停權幾年的決定。

中執委林俊憲表示，社會希望民進黨有更明快的處理，在第一次中執會就通過，意味著民進黨認為這件爭議事項已影響到黨的形象，黨立刻處理，比法律還嚴格。

賴清德致詞時表示，他交辦黨內同志三大任務，首先是要全力協助行政院長陳建仁推動政務；再者，全黨輔選南投縣立委補選參選人蔡培慧；最後要團結黨內、社會，提出下一階段國家發展藍圖，請所有中執委支持黨務革新，讓台灣社會看到民進黨的決心，重新贏回社會信賴。

台南市長黃偉哲表示，尊重所有中執委意見，相信黨中央安排此議程有其用意，也希望向全民宣示民進黨的決心。高雄市長陳其邁說，他支持賴推動改革，無論面對任何違反黨紀的案件，都要用最嚴格的標準檢驗。