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蔡壁如：傳聞民進黨2024副總統人選就是蕭美琴
民眾黨前立委蔡壁如今在網路節目「新聞不芹菜」節目中說，副總統賴清德曾說自己是「務實台獨工作者」，也被稱「台獨金孫」，可能會讓美國不放心，根據「馬路消息」指出，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，有傳聞綠營不管誰出戰選總統，搭檔的副總統都是蕭美琴，以讓美方有個可控、可溝通的對象。
美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台，蔡壁如說，麥卡錫在美國議長選舉中，總計15次投票後才當選，有可能是為想製造聲量才說要訪台，「不知道民進黨現在是高興還是緊張？」
蔡壁如指，去年開始很多歐洲或美國官員都喜歡提到台灣，可能是因為受到俄烏戰爭影響，「只要講台灣就很容易上國際新聞」，民進黨有可能為此感到左右為難，因為不歡迎麥卡錫訪台恐被貼標籤，但若麥卡錫真的來了，可能再度引發台海危機。
蔡壁如說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日將訪問北京，會後可觀察兩岸情勢能否緩和，且立法院長游錫堃也啟程訪美，可針對此事進行溝通，避免去年台海危機再度上演。
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