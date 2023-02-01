快訊

北京拋恢復兩岸16個直航點 陸委會：進一步了解

「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋

1.2億大樂透頭獎開出了！「一注獨得」獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認與柯文哲關係生變 蔡壁如：今早才見過面

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如（右）今接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）專訪。 圖／新聞不芹菜節目提供
民眾黨立委蔡壁如（右）今接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）專訪。 圖／新聞不芹菜節目提供

民眾黨立委蔡壁如今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，否認與民眾黨主席柯文哲關係生變，表示「今早才見過面」，稱為避免雙頭馬車情況發生，不會回民眾黨部或柯競總，是否到智庫任職或轉戰區域立委？蔡表示還在思考，尚未決定，但希望幫忙抬轎柯文哲是確定的。

蔡壁如說今早才和柯文哲碰面討論事情，柯希望她幫忙做一些事，也會支薪，但自己尚未回覆，認為幫忙柯總統大選，並非一定要進到體制，仍可透過其他方式支持柯，做決定後會跟柯報告。

蔡壁如認為，柯文哲個人魅力還在，雖很多人都覺得他沒有勝選希望，但可以影響藍綠選情，只要變成三角督，藍綠兩黨又持續內亂，柯文哲就像鴨子划水，可以繼續往上拚，不是完全沒機會，此時此刻看來，她不認為柯會被整合掉。

蔡壁如說，自己今與柯碰面時建議柯對外說法要再明確一點、堅定一些，這樣想幫忙他的人才能幫忙辯護或力挺。民眾黨走務實路線，柯文哲要角逐2024總統，應該要提出自己的國政白皮書，這部分自己有在幫忙柯，至於是否參選立委，要等過幾個月再決定，也要看柯意志。

柯文哲 蔡壁如 民眾黨

延伸閱讀

蔡壁如：避免雙頭馬車 不回民眾黨部或總統競辦

籲破除「台北政黨」印象 江和樹：希望柯文哲競選總統辦公室設中部

江和樹任民眾黨中市黨部主委 籲柯文哲2024競辦移中部

柯文哲下猛藥 讓27歲陳世軒擔任新北黨部主委

相關新聞

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日與我國外交部長通話，31日又與我國總統蔡英文通話，引發北京當局不滿...

南投立委補選／民進黨秘書長許立明押隊南下輔選 曝不能輸的理由

民進黨主席賴清德要求全黨全力輔選南投第二選區立委補選參選人蔡培慧，黨秘書長許立明今押隊進駐南投，於競選幹部會議提到，這場...

王美惠拚立委連任 黨內傳「她」要挑戰？兩人說法曝光

民進黨去年底九合一大選輸掉「延長賽」嘉義市長一局，備戰明年立委一役，黨籍嘉市立委王美惠表態「一定拚連任」，不過傳出長期不...

蔡壁如：避免雙頭馬車 不回民眾黨部或總統競辦

外界關注台灣民眾黨前立委蔡壁如動向，她今天表示，為避免雙頭馬車狀況發生，應該不會再回到民眾黨部或競選總部，幫忙主席柯文哲...

共機擾台增 吳釗燮：中國見不得台灣被朋友擁抱

總統蔡英文1月30日晚間與捷克總統當選人帕維爾通話，昨天凌晨6時起24小時內有高達20架共機逾越海峽中線，外交部長吳釗燮...

否認與柯文哲關係生變 蔡壁如：今早才見過面

民眾黨立委蔡壁如今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，否認與民眾黨主席柯文哲關係生變，表示「今早才見過面」，稱為避免雙頭馬車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。