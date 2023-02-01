否認與柯文哲關係生變 蔡壁如：今早才見過面

民眾黨立委蔡壁如今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，否認與民眾黨主席柯文哲關係生變，表示「今早才見過面」，稱為避免雙頭馬車情況發生，不會回民眾黨部或柯競總，是否到智庫任職或轉戰區域立委？蔡表示還在思考，尚未決定，但希望幫忙抬轎柯文哲是確定的。

蔡壁如說今早才和柯文哲碰面討論事情，柯希望她幫忙做一些事，也會支薪，但自己尚未回覆，認為幫忙柯總統大選，並非一定要進到體制，仍可透過其他方式支持柯，做決定後會跟柯報告。

蔡壁如認為，柯文哲個人魅力還在，雖很多人都覺得他沒有勝選希望，但可以影響藍綠選情，只要變成三角督，藍綠兩黨又持續內亂，柯文哲就像鴨子划水，可以繼續往上拚，不是完全沒機會，此時此刻看來，她不認為柯會被整合掉。

蔡壁如說，自己今與柯碰面時建議柯對外說法要再明確一點、堅定一些，這樣想幫忙他的人才能幫忙辯護或力挺。民眾黨走務實路線，柯文哲要角逐2024總統，應該要提出自己的國政白皮書，這部分自己有在幫忙柯，至於是否參選立委，要等過幾個月再決定，也要看柯意志。