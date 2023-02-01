南投立委補選／民進黨秘書長許立明押隊南下輔選 曝不能輸的理由
民進黨主席賴清德要求全黨全力輔選南投第二選區立委補選參選人蔡培慧，黨秘書長許立明今押隊進駐南投，於競選幹部會議提到，這場補選是民進黨在大選後止跌回升的關鍵一役，有不能輸的壓力，後續交由副秘書長黃建嘉組織打贏選戰。
賴清德前天（30日）在黨務主管會報中下達動員令，要求全黨全力支持南投立委補選，直接指示中央黨部2月1日起進駐南投，團結一致協助蔡培慧打贏選戰。許立明今晚押隊到南投主持競選幹部會議，蔡的競選總部明天也將在縣黨部成立。
許立明在幹部會議上提到，這場補選是副總統賴清德接任民進黨主席後首戰，因此下軍令狀指派黃建嘉進駐，後續由他組織黨內文宣、組織等部門組成作戰小組，打贏選戰。而補選投票率低，努力把支持者動員出來投票，將是這役最關鍵之處。
許立明也透露，這一戰有不能輸的壓力，他說，這是民進黨去年大選挫敗、賴清德上任、內閣改組後，止跌回升的關鍵一役，若能逆轉勝，民進黨未來將能在南投縣站穩腳步，所以這次要透過地方與中央各項合作，打贏這場非贏不可的選戰。
蔡培慧則說，這場補選，對她來說，不只是選舉，因南投長期萎靡不振，她要改變南投，才會放棄大學教職、敗選後仍堅持再戰的原因，這次補選更不是選高興的，而是要「車拚」，後續將精準動員，並依照各區域特性，將地方組織戰打好。
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