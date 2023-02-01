快訊

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

媒體議價草案 2月將首度走進立法院、啟動立法程序

王美惠拚立委連任 黨內傳「她」要挑戰？兩人說法曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
民進黨嘉義市立委王美惠（前排左三）要拚連任，但傳出嘉市議員兼市黨部主委黃露慧（前排左二）有可能挑戰立委。圖為大年初五副總統賴清德（前排右三）到嘉市發小紅包。本報資料照片
民進黨嘉義市立委王美惠（前排左三）要拚連任，但傳出嘉市議員兼市黨部主委黃露慧（前排左二）有可能挑戰立委。圖為大年初五副總統賴清德（前排右三）到嘉市發小紅包。本報資料照片

民進黨去年底九合一大選輸掉「延長賽」嘉義市長一局，備戰明年立委一役，黨籍嘉市立委王美惠表態「一定拚連任」，不過傳出長期不對盤的市議員兼嘉市黨部主委黃露慧有意挑戰，對此，黃露慧今僅說，有很多民眾鼓勵。國民黨陣營尚還無人表態，議員張秀華說「會審慎評估」。

黃露慧說，很多民眾鼓勵她，但選舉很辛苦，讓她很掙扎，還是先把份內事情做好比較重要，還沒有特別想法。

王美惠2020年在黨內初選贏過時任立委李俊俋，她指出，很努力打拚，中央也對嘉市建設包括社會住宅、蓋消防廳舍、道路工程、建輕軌等，信任市民會支持讓她連任，依照黨中央規則。

不過王美惠、黃露慧從去年黨部主委選戰就內鬨，王美惠陣營還被指去年市長選舉支持藍營，該如何整合？王美惠說，都已解釋過，同志內心其實都是為民進黨好，要往前走，才能讓民進黨氣勢更好，「槍口要對外，大家都可以坐下來談」。黃露慧說，覺得內部還滿團結的。

本屆全市議員第1高票的國民黨張秀華，於高鐵大道路邊掛大看板，外界覺得有機會更上層樓；張秀華說，很多人勸進，議員剛選完還沒想那麼多，會審慎評估，首要把議員工作做好。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，黨內還無人表態要角逐立委，待黨中央公布選舉相關實施辦法，再展開作業。

民進黨嘉市議員兼市黨部主委黃露慧（左），傳出有可能轉戰立委，她本人表示很多人勸進。圖為黃露慧出席同黨議員林煒軒（右）服務處成立茶會。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市議員兼市黨部主委黃露慧（左），傳出有可能轉戰立委，她本人表示很多人勸進。圖為黃露慧出席同黨議員林煒軒（右）服務處成立茶會。記者林伯驊／攝影

王美惠 民進黨

延伸閱讀

嘉市最年輕議員成立服務處 跨黨派站台…連市長也來了

民進黨主席補選／賴清德在嘉義市得票出爐 投票率僅一成多

文化路嘉義郵局整修牛步化 追加預算還再延1年

王美惠爭取義消「誤餐費」 多數縣市調高達每餐100元

相關新聞

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日與我國外交部長通話，31日又與我國總統蔡英文通話，引發北京當局不滿...

律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？

調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，此官司被外界喻為「小蝦米對大鯨魚」，林智堅的辯護律師蕭雄淋卻說，余正煌比...

獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中...

台捷元首通話 分析：捷克恐步立陶宛後塵

捷克總統當選人帕維爾與總統蔡英文通話後，引起北京不滿。有中國及俄羅斯學者認為，捷克在台灣議題上將步立陶宛後塵，而中國也勢...

影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉...

王美惠拚立委連任 黨內她要挑戰？兩人說法曝光

民進黨去年底九合一大選輸掉「延長賽」嘉義市長一局，備戰明年立委一役，黨籍嘉市立委王美惠表態「一定拚連任」，不過傳出長期不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。