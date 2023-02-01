王美惠拚立委連任 黨內傳「她」要挑戰？兩人說法曝光

民進黨去年底九合一大選輸掉「延長賽」嘉義市長一局，備戰明年立委一役，黨籍嘉市立委王美惠表態「一定拚連任」，不過傳出長期不對盤的市議員兼嘉市黨部主委黃露慧有意挑戰，對此，黃露慧今僅說，有很多民眾鼓勵。國民黨陣營尚還無人表態，議員張秀華說「會審慎評估」。

黃露慧說，很多民眾鼓勵她，但選舉很辛苦，讓她很掙扎，還是先把份內事情做好比較重要，還沒有特別想法。

王美惠2020年在黨內初選贏過時任立委李俊俋，她指出，很努力打拚，中央也對嘉市建設包括社會住宅、蓋消防廳舍、道路工程、建輕軌等，信任市民會支持讓她連任，依照黨中央規則。

不過王美惠、黃露慧從去年黨部主委選戰就內鬨，王美惠陣營還被指去年市長選舉支持藍營，該如何整合？王美惠說，都已解釋過，同志內心其實都是為民進黨好，要往前走，才能讓民進黨氣勢更好，「槍口要對外，大家都可以坐下來談」。黃露慧說，覺得內部還滿團結的。

本屆全市議員第1高票的國民黨張秀華，於高鐵大道路邊掛大看板，外界覺得有機會更上層樓；張秀華說，很多人勸進，議員剛選完還沒想那麼多，會審慎評估，首要把議員工作做好。