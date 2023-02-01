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基隆四接公投 內政部：僅認定非地方自治事項 並非駁回
民團發起基隆護海公投，基隆市長謝國樑今天說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央駁回。內政部今天表示，領銜人提出公投的對象為地方政府，內政部僅受行政院指派，基於權責做中央與地方權限的審認，並非謝國樑所稱「駁回」。
謝國樑表示，地方發起的四接公投雖然連署成功，但被內政部駁回，理由「不屬於地方自治事項」，會再和公投團體、學者專家討論，透過重新規畫找出一條路讓民眾來公投，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有資格表達意見。
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之批無限上綱，無法接受，直接剝奪地方性公投的可能性，質疑政府難道是中央集權國家嗎？
內政部民政司表示，有關基隆市政府函詢行政院「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」公投案是否為地方自治事項的認定，因本案涉及層面廣泛，為不同部會主管業務，在行政院交辦後，旋即徵詢各部會意見，並綜整相關部會審慎研議的意見後，回復基隆市政府，並無考量選舉因素刻意做技術性拖延。
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