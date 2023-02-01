快訊

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

媒體議價草案 2月將首度走進立法院、啟動立法程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆四接公投 內政部：僅認定非地方自治事項 並非駁回

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
基隆地方發起反對四接公投填海造陸連署案，內政部認定「不屬於地方自治事項」，「基隆護海公投」批無限上綱，無法接受，直接剝奪地方性公投的可能性，質疑中央政府難道是中央集權國家嗎？圖／聯合報系資料照片
基隆地方發起反對四接公投填海造陸連署案，內政部認定「不屬於地方自治事項」，「基隆護海公投」批無限上綱，無法接受，直接剝奪地方性公投的可能性，質疑中央政府難道是中央集權國家嗎？圖／聯合報系資料照片

民團發起基隆護海公投，基隆市長謝國樑今天說，公投連署成功，卻因不屬地方自治事項被中央駁回。內政部今天表示，領銜人提出公投的對象為地方政府，內政部僅受行政院指派，基於權責做中央與地方權限的審認，並非謝國樑所稱「駁回」。

謝國樑表示，地方發起的四接公投雖然連署成功，但被內政部駁回，理由「不屬於地方自治事項」，會再和公投團體、學者專家討論，透過重新規畫找出一條路讓民眾來公投，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有資格表達意見。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之批無限上綱，無法接受，直接剝奪地方性公投的可能性，質疑政府難道是中央集權國家嗎？

內政部民政司表示，有關基隆市政府函詢行政院「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」公投案是否為地方自治事項的認定，因本案涉及層面廣泛，為不同部會主管業務，在行政院交辦後，旋即徵詢各部會意見，並綜整相關部會審慎研議的意見後，回復基隆市政府，並無考量選舉因素刻意做技術性拖延。

公投 內政部 基隆

延伸閱讀

內政部駁回四接地方公投連署 謝國樑：再協助找一條路

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

再次借將！劉美蘭接基隆教育處長 謝國樑：感謝侯友宜忍痛割愛

林右昌千字文談敗選 謝國樑：他憂國憂民可幫基隆升格

相關新聞

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日與我國外交部長通話，31日又與我國總統蔡英文通話，引發北京當局不滿...

律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？

調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，此官司被外界喻為「小蝦米對大鯨魚」，林智堅的辯護律師蕭雄淋卻說，余正煌比...

獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中...

台捷元首通話 分析：捷克恐步立陶宛後塵

捷克總統當選人帕維爾與總統蔡英文通話後，引起北京不滿。有中國及俄羅斯學者認為，捷克在台灣議題上將步立陶宛後塵，而中國也勢...

影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉...

共機擾台增 吳釗燮：中國見不得台灣被朋友擁抱

總統蔡英文1月30日晚間與捷克總統當選人帕維爾通話，昨天凌晨6時起24小時內有高達20架共機逾越海峽中線，外交部長吳釗燮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。