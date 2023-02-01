捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日與我國外交部長通話，31日又與我國總統蔡英文通話，引發北京當局不滿抗議。2006至09年間擔任捷克總理的托波拉內克（Mirek Topolanek）31日在推特發文，表示「台灣永遠不會是中國的」，並引用南韓與北韓、烏克蘭與俄羅斯的關係作例子比喻。

在北京當局對捷台通話表達不滿後，托波拉內克在推特發文譴責中國的外交方式，並對並表示擔心。托波拉內克寫道：「我們還要在『一個中國』身上玩多久？台灣永遠不屬於中國，就像南韓不屬於北韓，烏克蘭不屬於俄羅斯一樣。」並隨文附上一張蔡英文的照片。

帕維爾31日與蔡英文談話。他事後在推特上發文感謝蔡英文的祝賀，並向蔡英文保證台灣與捷克共享自由、民主和人權等價值，並同意加強彼此的夥伴關係。

中國外交部發言人毛寧31日譴責帕維爾，指他「罔顧中方多次勸阻和交涉，執意同蔡英文通電話，同台灣當局開展官方往來，嚴重干涉中國內政，公然違背捷方作出的『堅持一個中國原則』的政治承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

毛寧表示，已經呼籲捷克當局立即採取有效手段，將這次事件的負面影響降至最低，避免捷克與中國大陸的關係產生無可挽回的傷害。

捷克總統當選人帕維爾。路透