律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？
調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，此官司被外界喻為「小蝦米對大鯨魚」，林智堅的辯護律師蕭雄淋卻說，余正煌比較像是大鯨魚、林智堅比較像是小蝦米，引來時代力量前立委黃國昌引用林智堅昔日發言「是非可以這樣顛倒嗎？」吐槽。
蕭雄淋前天在部落格發文表示，部分媒體定位這是「小蝦米對抗大鯨魚」的官司，認為林智堅是大鯨魚，余正煌是小蝦米，不過他認為余正煌比較像是大鯨魚，林智堅則比較像是小蝦米，「至少，林智堅絕對不是大鯨魚，余正煌絕對不是小蝦米」。
蕭雄淋還說，余正煌的律師早就在黃國昌的節目中說，在林智堅案發生的時候，國民黨就在找余正煌，而余正煌找律師，也是透過國民黨青壯派滿志剛，「余正煌的律師，有的是時代力量的重要人物」。
黃國昌今天在臉書發文反問「誰是大鯨魚」，蔡英文總統親自下令執政黨力挺、國安局長陳明通在立法院幫忙大聲護航的林智堅，竟然被說成是小蝦米，請問到底有哪位遭台大學倫會認定抄襲的碩士生，有這種規格的待遇，又請問誰是大鯨魚，「是非可以這樣顛倒嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言