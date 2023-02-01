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律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？

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律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
調查官余正煌指控前新竹市前市長林智堅論文抄襲。本報資料照片
調查官余正煌指控前新竹市前市長林智堅論文抄襲。本報資料照片

調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅涉嫌論文抄襲，此官司被外界喻為「小蝦米對大鯨魚」，林智堅的辯護律師蕭雄淋卻說，余正煌比較像是大鯨魚、林智堅比較像是小蝦米，引來時代力量前立委黃國昌引用林智堅昔日發言「是非可以這樣顛倒嗎？」吐槽。

蕭雄淋前天在部落格發文表示，部分媒體定位這是「小蝦米對抗大鯨魚」的官司，認為林智堅是大鯨魚，余正煌是小蝦米，不過他認為余正煌比較像是大鯨魚，林智堅則比較像是小蝦米，「至少，林智堅絕對不是大鯨魚，余正煌絕對不是小蝦米」。

蕭雄淋還說，余正煌的律師早就在黃國昌的節目中說，在林智堅案發生的時候，國民黨就在找余正煌，而余正煌找律師，也是透過國民黨青壯派滿志剛，「余正煌的律師，有的是時代力量的重要人物」。 

黃國昌今天在臉書發文反問「誰是大鯨魚」，蔡英文總統親自下令執政黨力挺、國安局長陳明通在立法院幫忙大聲護航的林智堅，竟然被說成是小蝦米，請問到底有哪位遭台大學倫會認定抄襲的碩士生，有這種規格的待遇，又請問誰是大鯨魚，「是非可以這樣顛倒嗎？」

余正煌 林智堅 黃國昌

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