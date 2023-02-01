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獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
去年地方選戰中，國民黨中和區黨部主委張智倫（右）送上粽子給新北市長侯友宜（左），預祝高票當選。圖／本報資料照片
去年地方選戰中，國民黨中和區黨部主委張智倫（右）送上粽子給新北市長侯友宜（左），預祝高票當選。圖／本報資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中和，區黨部主委張智倫也表態參選，盼能從初選脫穎而出，並與現任民進黨立委江永昌一搏，拿回被認為是傳統深藍區的中和區立委。

台北立委初選話題持續，如今其他選區也瀰漫開打氛圍，其中新北中和區是深藍選區，現任民進黨英系立委又有指標意義，張智倫已經在多個重要路口掛起看板，從過年前即以主委名義向民眾新年問候。

地方人士表示，很少無公職的主委在立看板祝賀，張智倫上次已經選過一次初選，這次地方選舉也大力輔選，劍指2024立委相當清楚，可說是一直在準備中；上次該區由較為資深的議員邱烽堯代表國民黨參選立委，作為不到40歲的青年參選人，這次提早布局與表態，也頗有世代交替意味。

張智倫證實，的確有在規畫中，黨部在去年選舉中，幫四位議員輔選，四位也都高票當選，現在已經很團結，接下來要迎接立委及總統選舉，他希望用自己的財經及會計專業到中央減稅利民，協助地方發展，自己四年前也被列入國民黨不分區立委名單中，過程中更了解民眾需求，不過一切會尊重黨的提名機制。

國民黨新北市中和區黨部主委張智倫過年前就已經在各路口掛起看板賀年，並表態要參選立委。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市中和區黨部主委張智倫過年前就已經在各路口掛起看板賀年，並表態要參選立委。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市中和區黨部主委張智倫本周開工於辦公室門口前團拜，門牌已經掛上「立法委員參選人」。圖／取自張智倫臉書
國民黨新北市中和區黨部主委張智倫本周開工於辦公室門口前團拜，門牌已經掛上「立法委員參選人」。圖／取自張智倫臉書

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