獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍
國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中和，區黨部主委張智倫也表態參選，盼能從初選脫穎而出，並與現任民進黨立委江永昌一搏，拿回被認為是傳統深藍區的中和區立委。
台北立委初選話題持續，如今其他選區也瀰漫開打氛圍，其中新北中和區是深藍選區，現任民進黨英系立委又有指標意義，張智倫已經在多個重要路口掛起看板，從過年前即以主委名義向民眾新年問候。
地方人士表示，很少無公職的主委在立看板祝賀，張智倫上次已經選過一次初選，這次地方選舉也大力輔選，劍指2024立委相當清楚，可說是一直在準備中；上次該區由較為資深的議員邱烽堯代表國民黨參選立委，作為不到40歲的青年參選人，這次提早布局與表態，也頗有世代交替意味。
張智倫證實，的確有在規畫中，黨部在去年選舉中，幫四位議員輔選，四位也都高票當選，現在已經很團結，接下來要迎接立委及總統選舉，他希望用自己的財經及會計專業到中央減稅利民，協助地方發展，自己四年前也被列入國民黨不分區立委名單中，過程中更了解民眾需求，不過一切會尊重黨的提名機制。
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