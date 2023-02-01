獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中和，區黨部主委張智倫也表態參選，盼能從初選脫穎而出，並與現任民進黨立委江永昌一搏，拿回被認為是傳統深藍區的中和區立委。

台北立委初選話題持續，如今其他選區也瀰漫開打氛圍，其中新北中和區是深藍選區，現任民進黨英系立委又有指標意義，張智倫已經在多個重要路口掛起看板，從過年前即以主委名義向民眾新年問候。

地方人士表示，很少無公職的主委在立看板祝賀，張智倫上次已經選過一次初選，這次地方選舉也大力輔選，劍指2024立委相當清楚，可說是一直在準備中；上次該區由較為資深的議員邱烽堯代表國民黨參選立委，作為不到40歲的青年參選人，這次提早布局與表態，也頗有世代交替意味。