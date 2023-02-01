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影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠
民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展遭控涉賄選，將兩人移送中評會，且建議予以停權處分，待司法調查結果後，再行處置。
邱莉莉對此最新回應表示，黨中央有黨中央的規定程序的完備，她自己很有信心，司法一定會還她清譽，程序完備對她比較公平，相信黨中央會按照司法的審理程序，做一個相對的處置，一切都是靜待司法調查，尊重黨中央。
邱莉莉上午受訪時表示，雖然司法仍在偵辦中，為顧及民進黨聲譽，以及彰顯黨主席賴清德上任後的改革決心，他和林志展已在今年1月9日向黨中央自請停權靜待司法調查，1月11日也依照黨中央規定向廉政委員會做詳細說明，相信賴清德黨主席也是台南永遠的大家長，台南市的政治生態到底誰對黨是最忠誠的，相信賴清德主席心裡非常的清楚。
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