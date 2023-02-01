影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展遭控涉賄選，將兩人移送中評會，且建議予以停權處分，待司法調查結果後，再行處置。

邱莉莉對此最新回應表示，黨中央有黨中央的規定程序的完備，她自己很有信心，司法一定會還她清譽，程序完備對她比較公平，相信黨中央會按照司法的審理程序，做一個相對的處置，一切都是靜待司法調查，尊重黨中央。