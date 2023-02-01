快訊

「忘了普亭」 前英相喊話唐寧街：武裝烏克蘭刻不容緩

PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長邱莉莉針對民進黨中執會建議停權決議，最新回應對自己有信心。記者吳淑玲／攝影
台南市議長邱莉莉針對民進黨中執會建議停權決議，最新回應對自己有信心。記者吳淑玲／攝影

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展遭控涉賄選，將兩人移送中評會，且建議予以停權處分，待司法調查結果後，再行處置。

邱莉莉對此最新回應表示，黨中央有黨中央的規定程序的完備，她自己很有信心，司法一定會還她清譽，程序完備對她比較公平，相信黨中央會按照司法的審理程序，做一個相對的處置，一切都是靜待司法調查，尊重黨中央。

邱莉莉上午受訪時表示，雖然司法仍在偵辦中，為顧及民進黨聲譽，以及彰顯黨主席賴清德上任後的改革決心，他和林志展已在今年1月9日向黨中央自請停權靜待司法調查，1月11日也依照黨中央規定向廉政委員會做詳細說明，相信賴清德黨主席也是台南永遠的大家長，台南市的政治生態到底誰對黨是最忠誠的，相信賴清德主席心裡非常的清楚。

台南市議長邱莉莉針對民進黨中執會建議停權決議，最新回應。記者吳淑玲／攝影
台南市議長邱莉莉針對民進黨中執會建議停權決議，最新回應。記者吳淑玲／攝影

台南 賴清德 邱莉莉 民進黨

延伸閱讀

院長症候群？與蘇貞昌都曾腰傷開刀 賴清德笑稱：陳建仁要小心

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

影／賴清德首次中執會交辦任務 鄭文燦列席旁聽

「民進黨重整旗鼓第一步」 賴清德交辦三大任務

相關新聞

影／民進黨建請停權送中評會 邱莉莉回應：賴清德清楚誰是最忠誠

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於台南市議會議長邱莉...

院長症候群？與蘇貞昌都曾腰傷開刀 賴清德笑稱：陳建仁要小心

行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。蘇貞昌女...

柯文哲下猛藥 讓27歲陳世軒擔任新北黨部主委

民眾黨今日宣布新北市黨部主委將由新北市議員陳世軒擔任，引起討論。因民眾黨主席柯文哲志在總統大位，卻敢讓年僅27歲的陳世軒...

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於民進黨籍的台南市議...

民進黨新黨務幹部就位 名單一次看

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，並由黨秘書長許立明公布黨務主管名單，包括現任立委羅致政、伍麗華均獲邀擔任一級黨務主管...

獨／藍台北議員喊立委世代交替 新北「他」也開第一槍

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，被外界認為要拚青年選立委世代交替，而在新北中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。