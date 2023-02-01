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盧秀燕將出席行政院會 盼「這兩項」加強中央地方合作

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨受訪時表示，她珍惜中央和地方交流的機會，會出席行政院會。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕昨受訪時表示，她珍惜中央和地方交流的機會，會出席行政院會。記者陳秋雲／攝影

行政院新任院長陳建仁明將召開首次行政院會，台中市長盧秀燕確定出席，據了解，盧秀燕將延續「富市台中、新好生活」主軸，向中央提出「經濟」、「民生」方向資源合作，盼一同努力，加深台中經濟發展。

對於首次行政院會，盧秀燕昨表示「這是好事」，也盼出席有用；盧認為，中央、地方應加強合作與交流，她珍惜這樣的機會，「個人會出席」，也希望出席有用，中央能更重視地方的建言。

據了解，盧秀燕此次參與院會，將以延續「富市台中、新好生活」主軸，向行政院提出有關「經濟」、「民生」方向的資源合作，盼加深台中於經濟上的發展。

盧秀燕擔任第一任台中市長，主打「媽媽市長」形象，提出「前店、後廠、自由港」願景，規畫「台中富市三」經濟政策，將拚經濟、顧民生為其重要施政方針項目。

政界人士認為，過去盧以拚經濟、顧民生為施政主要方向，獲高支持度，成功連任，顯示民眾對其執政肯定，預計未來也將持續著重此方向，再多向中央爭取資源合作，將台中經濟發展層面由「廣」加「深」，符合其「安居樂業」主軸。

盧秀燕 行政院 陳建仁

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