盧秀燕將出席行政院會 盼「這兩項」加強中央地方合作
行政院新任院長陳建仁明將召開首次行政院會，台中市長盧秀燕確定出席，據了解，盧秀燕將延續「富市台中、新好生活」主軸，向中央提出「經濟」、「民生」方向資源合作，盼一同努力，加深台中經濟發展。
對於首次行政院會，盧秀燕昨表示「這是好事」，也盼出席有用；盧認為，中央、地方應加強合作與交流，她珍惜這樣的機會，「個人會出席」，也希望出席有用，中央能更重視地方的建言。
據了解，盧秀燕此次參與院會，將以延續「富市台中、新好生活」主軸，向行政院提出有關「經濟」、「民生」方向的資源合作，盼加深台中於經濟上的發展。
盧秀燕擔任第一任台中市長，主打「媽媽市長」形象，提出「前店、後廠、自由港」願景，規畫「台中富市三」經濟政策，將拚經濟、顧民生為其重要施政方針項目。
政界人士認為，過去盧以拚經濟、顧民生為施政主要方向，獲高支持度，成功連任，顯示民眾對其執政肯定，預計未來也將持續著重此方向，再多向中央爭取資源合作，將台中經濟發展層面由「廣」加「深」，符合其「安居樂業」主軸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言