柯文哲下猛藥 讓27歲陳世軒擔任新北黨部主委

民眾黨今日宣布新北市黨部主委將由新北市議員陳世軒擔任，引起討論。因民眾黨主席柯文哲志在總統大位，卻敢讓年僅27歲的陳世軒接手，讓他在最大票倉新北市擔任全台最年輕主委。地方人士認為，柯文哲知道目前勢不如人，所以決定出奇招，下猛藥，讓陳世軒用不同以往的模式為黨打根基。

陳世軒是現任新北最年輕議員，此次擔任主委，也讓他成為全台最年輕的地方黨部主委，由於距離2024總統大選已剩不到1年時間，外界皆關注陳否能為民眾黨在新北市激起火花，壯大柯文哲聲勢。

陳世軒表示，自己去年在新北市議員選戰中為民眾黨搶下唯一一席，此次有幸得到柯文哲的信任與託付，擔任新北市黨部主委，自己的目標是讓民眾黨未來能在新北市「1+N」， 這個目標不是狹隘的民意代表或公職的人數而已，而是提供青年朋友、有志之士 、新北市民們一個政黨平台與N個舞台，一起參與公共事務。

陳世軒說，承擔新北市黨部主委的職務，世軒將從服務43萬新莊市民擴大10倍至新北市400萬人口， 要複製N個「柯p精神」，藉由團隊， 讓白色成為藍綠之外真正關心民生、監督市政的中道力量。

地方人士認為，民眾黨並不是沒有其他人選，但柯選擇用陳世軒，可能是看中陳在議員選舉中用不同以往的年輕人選戰模式打出漂亮一仗，所以才大膽啟用年僅27歲的陳世軒在全台最大票倉擔任黨部主委一職。