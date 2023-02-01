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院長症候群？與蘇貞昌都曾腰傷開刀 賴清德笑稱：陳建仁要小心
行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧表示，黨主席賴清德開完中執會後，關心蘇貞昌的情況，並跟蘇貞昌通電話，兩人笑稱是同款症頭，看來是院長症候群，要見陳建仁小心一點。
蘇貞昌大年初一到行政院發紅包給留守同仁及駐衛警，又到防疫指揮中心慰勉值班同仁，因走太快傷及腰部，昨晚前往台北榮總進行微創手術治療。賴清德去年6月也曾因為腰椎第五節與薦椎第一節椎間盤突出，前往北榮進行手術。
蘇巧慧稍早在臉書表示，剛剛開完民進黨中執會，賴清德叫住她，關心蘇貞昌好不好，並現場與蘇貞昌通話，結果賴清德聽完就說，「啊～原來你也跟我之前一樣，是同款症頭喔，那我們要叫陳建仁小心一點，看起來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣，哈哈哈哈」。
蘇巧慧描述，當時聽到兩人對話滿臉問號，超好笑，好可惜沒有拍到兩人通話照片，也藉此提醒陳建仁院長。民進黨立委洪申翰則留言表示，以後保險公司要推出一個院長腰部健康險。
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