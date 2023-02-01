聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨新黨務幹部就位 名單一次看
民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，並由黨秘書長許立明公布黨務主管名單，包括現任立委羅致政、伍麗華均獲邀擔任一級黨務主管，並擬把「婦女部」更名為「性別平等事務部」，以及把原本的「媒創中心」與「社群中心」合併為「新媒體事務部」。
民進黨黨務主管名單如下：
秘書長 許立明
副秘書長 黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬
政策會執行長 羅致政
主席室主任 周威佑
秘書長室主任 蔡宗倫
新境界基金會執行長 陳東升
組織部主任 林正鴻
客家事務部主任 蔣絜安
婦女部主任 李晏榕（擬更名為「性別平等事務部」）
新聞輿情部主任 張志豪
網路社群中心主任 詹賀舜（擬調整為「新媒體事務部」）
台灣民主學院主任 林秉忠
國際事務部主任 謝佩芬
青年事務部主任 阮俊達
社運部主任 邱嘉進
原民部主任 伍麗華
中國事務部主任 吳峻鋕
民調中心主任 陳博洲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言