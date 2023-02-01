談黨內初選制度 羅智強：給朱立倫一點空間和時間

北市議員游淑慧、徐巧芯、張斯綱陸續表態籌備參加立委初選，甚至前議員羅智強今天也遷戶籍回大安區，羅智強低調未否認，但他也提到，每個人最後能不能出線，還是要經過制度程序。至於對於黨內初選制度的建議？他說，給國民黨主席朱立倫一點空間和時間。

羅智強今下午悄悄出現在台北市議會，拜訪請益老同事們，被問及游淑慧、徐巧芯、張斯綱都陸續表態籌備參加立委初選，羅智強說，這三人與他都是2018年當選的「同學」，他相信2018班的民代表現有目共睹，但不論如何每個人最後能不能出線，還是要經過制度程序。

媒體問及，對於黨內初選制度的看法？羅智強說，當家為難，「挑擔才知走路苦」，朱立倫承接接下來總統、立委選舉的總教練、總策畫的角色，給朱一點空間和時間，來決定什麼樣的布局比較有利。

羅智強說，當初他很想參選桃園市長，也拿下高民調，但他更希望政黨輪替，所以才會義無反顧支持張善政，個人固然重要，但政黨輪替會更重要。因此期盼朱立倫能領導「非綠聯盟」打贏總統大選。

羅智強說，競爭不可能沒有混亂，角逐的過程必有紛亂，這點要學學民進黨，競爭過程的紛亂真是歎為觀止，但是選完後的整合速度值得國民黨學習。