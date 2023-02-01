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台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

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台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南市議會議長邱莉莉（右）和副議長林志展。本報系資料照
台南市議會議長邱莉莉（右）和副議長林志展。本報系資料照

民進黨主席賴清德今天主持首場中執會，會中討論台南市正副議長選舉爭議處理案。據轉述，會中無異議通過，對於民進黨籍的台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展遭控涉賄選，將兩人移送中評會，且建議予以停權處分，待司法調查結果後，再行處置。

中評會主委賴瑞隆表示，中執會今天無異議通過邱莉莉、林志展移送中評會調查，建議作出停權的處分，中評會預計將在下周開會，做出相關處分，也會邀請兩位當事人進行說明，中評會後續將做出處分，回應人民期待。

賴瑞隆指出，中執會期待更明快、更重於司法上，希望能夠讓人民感受到，司法是最後最低的標準，但是黨紀部分會走在司法更前面，中評會將審慎討論，做出停權幾年的決定。賴瑞隆說，賴清德與中執委的意志相當清楚，希望司法是最後的底線，也是最低的標準，黨紀應該高於司法，也高於人民的期待。

中執委林俊憲表示，社會希望民進黨有更明快的處理，今天第一次中執會就通過，另因當事人有發表3點聲明，賴清德今天裁示，民進黨尊重司法判決與當事人個人權益，「民進黨這樣的處理已經比法律還要嚴格，司法判決還沒出來以前，民進黨認為這件事是爭議事項，已經影響到黨的形象了，黨現在就立刻做處理」。

該案原在民進黨廉政會立案調查，並已決議若邱莉莉、林志展遭聲押時，將予以停權3年處分，而邱莉莉與林志展均已在同日自請停止黨權。但據悉，由於民進黨並無自請停權機制，因此仍須經過中評會審議通過後才會生效。

民進黨 邱莉莉 台南

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