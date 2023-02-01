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想過挑戰艱困選區？ 他坦言：羅智強只有一個

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市前議員羅智強今下午悄悄出現在台北市議會。記者潘才鉉／攝影
台北市前議員羅智強今下午悄悄出現在台北市議會。記者潘才鉉／攝影

各政黨備戰2024立委、總統大選，據悉，台北市前議員羅智強今已委託他人低調將戶籍遷至大安區，此舉將為立委大選拉開序幕。羅智強低調未否認，僅說很多好朋友鼓勵他參選大安區，至於是否想過挑戰艱困選區？他說，「羅智強只有一個」，他希望先拜訪請益，預計二月中會對外報告。

羅智強今下午悄悄出現在台北市議會，特地安排整個下午的時間來拜訪、請益老同事們，但他低調未回應戶籍遷至大安區一事，他僅說，很多好朋友鼓勵他參選大安區，他希望先拜訪請益聽聽大家意見，再來正式宣布，預計二月中會對外報告。

媒體問及，是否想過挑戰艱困選區？他說，「羅智強只有一個」，勢必要選一個選區來參選，所有的建議都是對他的肯定，但他終究要選出一個選區來參選，因此無法讓每個選區的支持者滿意。

羅智強說，當然挑戰艱困選區是一種考量，但也有人建議他，因為在過去服務過的地方得到高票支持，所以有也要回來繼續服務的責任，因此他坦言「做出決定不容易。」

羅智強說，不論在哪裡參選 ，他都希望能對於2024年的總統大選，能扮演2022年一樣的輔選角色，所以他會持續空戰議題並在網路頻道，結合志同道合的朋友。

羅智強

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