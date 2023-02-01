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徐巧芯宣布投入黨內立委初選 曾銘宗：依照制度走

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨政策委員會執行長、立法院黨團總召曾銘宗。本報資料照片
國民黨政策委員會執行長、立法院黨團總召曾銘宗。本報資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯今宣布投入國民黨「信義、南松山」選區立委的黨內初選，正面挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。身兼國民黨政策委員會執行長及立法院黨團總召的曾銘宗表示，國民黨是有制度政黨，依照制度走，任何人參選都歡迎。

至於黨內喊出「世代交替」，國民黨文傳會主委洪孟楷則表示，年齡不是唯一考量，每選區情況不一，都應以當地民意為依歸找出合適人選，自己身為第十屆立院藍營最年輕立委，他覺得「手心手背都是肉」，年輕和資深各有優點，大家一致目標就是找出最好人選，2024國民黨重返執政

曾銘宗也指出，去年地方大選後，顯示民眾對國民黨有高度期待，但國民黨現在立法院僅40席，離過半還有20多席空間，應一起努力擴大版圖，目標拿回立法院主導權，不然一直被民進黨追著打，綠營面子裡子都要、藍還要被毒打一頓，「氣受夠了」。

曾銘宗表示，國民黨是有制度的政黨，誰要參選、參選哪個職位「都歡迎、一起來」。

國民黨 徐巧芯 費鴻泰 曾銘宗

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