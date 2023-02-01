不入閣潘孟安另有規畫 傳記新書上架先圓作家夢

「遠見」施政滿意度調查四度拿下「五星縣長」的屏東縣前縣長潘孟安，此次民進黨主席補選和內閣改組未入閣、未入黨，未來動向受到關注，他卸任後政治暫擺一邊，先一圓年輕時的作家夢，傳記新書「紅色鋼鐵人─潘孟安 」今天上架，5日將在台北國際書展辦簽書會，11日於屏東總圖；近潘人士說，接著要幫「革命夥伴」賴清德備戰2024大選了。

潘孟安今天臉書分享新書上架和圓夢心情，他說，最喜歡的一首歌，是伍佰老師的「鋼鐵男子」，歌詞最後一句「生命之中曾經戰勝自己」，也代表著堅毅的意志，鐵要成鋼，需要經過千錘百鍊；在成長的過程中，需要不斷的歷練，用時間淬煉而成，這是一種對生命的態度，你我每一個人也都是「鋼鐵人」。

他說，「紅色」象徵著行動力與熱情，靈感來自2019台灣燈會的紅色背心，當時為了方便能讓民眾分辨需要的服務，團隊用了不同顏色來識別，水藍色志工外套、紅色工作人員背心等。新書分「回首」、「走過」、「當下」、「未來」四部曲； 在鐵打的軀殼下，擁有一顆柔軟的心，推薦給關心他的好朋友，也期待從內容中跟他分享你們的人生經驗。

「回首」談潘從政前的年少輕狂，是一個滿臉青春痘怯於跟女生說話、燙著一頭捲髮、私下練寫詩詞、學習樂器的悶騷男孩，「走過」、「當下」記錄潘從捍衛農權的鄉野戰士起步，近30年，從國境之南的車城鄉民代表，到縣議員、立委、縣長，每個轉折處都刷新紀錄，「未來」 記潘追求歷史定位，日日征戰，連安穩睡一覺都成奢望，下一站落腳何處無人可測，他說，有一個伴隨他終身職務絕不會變，那就是屏東永遠的長工。

他說，一直有個作家夢，每每回到車城老家，看著家鄉的一景一物，心裡更是湧出深藏的文青魂，少年十五二十時，在為賦新詞強說愁的年紀，他迷上文學、音樂，愛寫短文抒發年少情懷，更常抱著吉他坐在咕咾石牆邊練習，是一段酸澀又燦爛的青蘋果時代；作家夢終於實現，收錄童年和青年經商奮鬥的體驗，以及生命階段的故事，新的一年，他對自己的期待就如同書名，繼續千錘百鍊來鍛造自己的人生與歷練，一切就從圓夢開始。