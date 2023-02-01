快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

政治耽誤歌手輸陳時中 蔣萬安笑回：提供歌單讓我多練習

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天到台北世貿一館參觀書展。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天到台北世貿一館參觀書展。記者林麗玉／攝影

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，統計近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，結果第一名為衛福部前部長陳時中，台北市長蔣萬安名列第六。媒體今天問蔣，被名列被政治耽誤歌手第六名，滿不滿意？蔣萬安今天回應，「大家可以多多提供歌單，讓我多多練習。」

不過媒體追問，怎麼看陳時中第一名？蔣萬安則笑兩聲，表示自己還沒有看到排名，但謝謝網友評分，蠻有趣的，他平常沒有很多機會在現場唱歌，民眾可以多提供一些歌單，給他練習。

蔣萬安今天到台北世貿一館參觀書展，媒體問蔣萬安對於名列十大被政治耽誤的歌手第六名，是否滿意嗎？蔣萬安說，大家可以多多提供歌單，給他可以多多練習。謝謝網友評分，充滿趣味。

蔣萬安 陳時中

延伸閱讀

明首度出席行政院會 蔣萬安：需中央協助支持的都會反映

燈會開幕前到任 蔣萬安宣布：林奕華2月3日上任副市長

唱歌聲量排名輸陳時中 徐巧芯酸爆：我差沒敬酒對空鳴槍

蔣萬安邀賞燈 柯文哲：只要不是半夜我就來

相關新聞

影／郭台銘傳組非綠陣營爭出線 侯友宜：會一起團結面對

鴻海集團創辦人郭台銘傳出為布局2024總統大選，有意組「非綠陣營」爭取出線。新北市長侯友宜今受訪說，每個人有不一樣的角色...

宣布投入藍營立委初選 徐巧芯：神擋殺神、佛擋殺佛

2024年立委選舉，國民黨北市議員徐巧芯今天正式宣布投入黨內信義、南松山選區的立委初選，她說，自己是第一個跳出來說要挑戰...

蘇貞昌腰椎椎間盤突出進行手術 醫曝有此症狀就需動刀

行政院前院長蘇貞昌今年大年初一，到行政院發放紅包給留守同仁與一百多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同...

唱歌聲量排名輸陳時中 徐巧芯酸爆：我差沒敬酒對空鳴槍

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，統計近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，...

蘇貞昌卸任當天入院動手術 總統上午前往探視

行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天他在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文...

獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身分，轉任台北市副市長，該區未來由誰來挑戰，備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。