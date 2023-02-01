政治耽誤歌手輸陳時中 蔣萬安笑回：提供歌單讓我多練習

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，統計近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，結果第一名為衛福部前部長陳時中，台北市長蔣萬安名列第六。媒體今天問蔣，被名列被政治耽誤歌手第六名，滿不滿意？蔣萬安今天回應，「大家可以多多提供歌單，讓我多多練習。」

不過媒體追問，怎麼看陳時中第一名？蔣萬安則笑兩聲，表示自己還沒有看到排名，但謝謝網友評分，蠻有趣的，他平常沒有很多機會在現場唱歌，民眾可以多提供一些歌單，給他練習。

蔣萬安今天到台北世貿一館參觀書展，媒體問蔣萬安對於名列十大被政治耽誤的歌手第六名，是否滿意嗎？蔣萬安說，大家可以多多提供歌單，給他可以多多練習。謝謝網友評分，充滿趣味。