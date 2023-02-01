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燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

朱立倫：勞保、台電、中油去年虧損平均每人承擔三萬六

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫今在國民黨中常會致詞時表示，光是勞動基金、台電與中油慘虧數千億，平均每位國民就要承擔三萬六千元，而閣揆陳建仁等改組是「過客心態」的過渡內閣，看不見民進黨的解方與決心。圖／國民黨提供
國民黨黨主席朱立倫今在國民黨中常會致詞時表示，光是勞動基金、台電與中油慘虧數千億，平均每位國民就要承擔三萬六千元，而閣揆陳建仁等改組是「過客心態」的過渡內閣，看不見民進黨的解方與決心。圖／國民黨提供

新內閣就位，國民黨黨主席朱立倫今在國民黨中常會致詞時表示，光是勞動基金、台電與中油慘虧數千億，平均每位國民就要承擔三萬六千元，而閣揆陳建仁等改組是「過客心態」的過渡內閣，看不見民進黨的解方與決心，他呼籲政府不要只是解決民進黨內派系鬥爭、權力平衡問題，而應解決人民問題。

中常會今也通過人事案，考核紀律委員會主任委員李貴敏調任義務副秘書長，由曾任新北市法制局長及消基會董事長的黃怡騰接任；革命實踐研究院院長林奕華請辭，由新北市文化局前局長林寬裕接任。

朱立倫先是批評，新內閣成立應給國人願景，但大家感受到的是過客心態、過渡內閣，陳建仁連中研院特聘研究員都不肯放棄，還要用借調方式，如何面對當前挑戰？

朱立倫表示，勞動基金去年底止虧損近3600多億，台電與中油去年分別也都慘虧2600多億及2100多億，光這三項嚴重虧損，平均每位國民就要承擔三萬六千元。

且在民進黨的錯誤能源政策下，將來問題一定更嚴重，今年虧損數預計還會超過去年，再加上勞保若繼續虧損，破產又該怎麼辦？何況台灣中小企業、民間店家三年來因疫情受到的損失不計其數，目前的財經內閣完全不像能面對後疫情時代經濟挑戰的內閣。

朱立倫也指出，更何況民進黨執政下國家安全、兩岸關係皆出現危機，人民面對戰爭恐懼、安全威脅，以新內閣展現出的過渡內閣、過客心態，看不到民進黨的解方與決心。

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