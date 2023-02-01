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蘇貞昌腰椎椎間盤突出進行手術 醫曝有此症狀就需動刀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
腰椎椎間盤突出嚴重時，可能出現腳無力、跛行、無法行走等症狀，此時就需進行脊椎內視鏡椎間盤切除手術治療。 示意圖／ingimage
腰椎椎間盤突出嚴重時，可能出現腳無力、跛行、無法行走等症狀，此時就需進行脊椎內視鏡椎間盤切除手術治療。 示意圖／ingimage

行政院前院長蘇貞昌今年大年初一，到行政院發放紅包給留守同仁與一百多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同仁，走得太快傷及引起腰部，昨晚前往台北榮總進行微創手術治療。女兒、立委蘇巧慧今受訪表示，蘇貞昌手術後復原良好，下午就可以出院。她也說，這10天，蘇貞昌非常痛，不僅止痛藥，連止痛針都用上。

新北市立土城醫院骨科主任陳文鈐表示，腰椎椎間盤突出為國人非常常見的疾病，好發原因為年齡大椎間盤退化，或是運動傷害、遺傳體質、工作習慣等多重因素所致，症狀為椎間盤突出後壓迫神經，引起坐骨神經痛，造成單側下肢疼痛，嚴重時更可能出現腳無力、跛行、無法行走，此時就需手術治療。常見腰椎椎間盤突出位置是腰椎第四節與第五節椎間盤，以及腰椎第五節與薦椎第一節椎間盤。如副總統賴清德去年6月即因腰椎第五節與薦椎第一節椎間盤突出至北榮進行手術。

新光醫院骨科主治醫師陳政光說，腰椎椎間盤突出治療為採用脊椎內視鏡椎間盤切除手術，傷口約為一公分，出血小、恢復快，術後第二天就可出院，且因是微創手術幾乎適合所有患者，但手術後同一部位仍有復發機會，需多注意保養。

陳文鈐說，他今天上午才剛進行完一名腰椎第五節與薦椎第一節椎間盤突出患者手術。在新冠疫情嚴峻時，為避免患者開刀住院，此手術更可以在門診進行，術後就可返家休養，也不一定需要住院，此手術需自付醫材費用，每次約為10萬元左右。

陳文鈐指出，腰椎椎間盤突出的腰痛患者，並非所有患者都需要手術治療，症狀輕微者未影響生活時，可以經腰部牽引等復健緩解不適，而要遠離椎間盤突出，提醒平時應避免久坐、搬重物及運動傷害，並養成快走、慢跑的運動習慣，保持腰部肌力、核心肌群，而上班族應每坐一小時，應起身喝水、上廁所，紓緩腰部肌肉，降低腰椎椎間盤突出機會。

至於，腰椎椎間盤突出是否可以注射高濃度血小板血漿(PRP)增生治療？陳文鈐說，這治療目前證據力不強，且注射後可能會引起局部發炎反應，尚未成為統一的治療方式，這部分還需要更多的研究加以證實。

微創手術 椎間盤突出

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