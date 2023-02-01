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影／賴清德首次中執會交辦任務 鄭文燦列席旁聽

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
身兼民進黨主席的副總統賴清德（左二）今天主持中執會，會前對黨內同志交辦三大任務，重新贏回社會對民進黨的信賴，行政院副院長鄭文燦（左四）全程與會列席。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的副總統賴清德（左二）今天主持中執會，會前對黨內同志交辦三大任務，重新贏回社會對民進黨的信賴，行政院副院長鄭文燦（左四）全程與會列席。記者潘俊宏／攝影

民進黨主席賴清德18日就任黨主席後，今天首次主持中執會，行政院副院長鄭文燦全程列席旁聽，賴清德會前對黨內同志交辦三大任務，首要全力協助行政院長陳建仁推動政務、其次要求全黨輔選蔡培慧爭取南投立委補選勝出、最後推動團結黨內與團結社會的各項黨務革新。

賴清德表示，民進黨已踏出重整旗鼓的第一步，陳建仁上任閣揆後，今天馬不停蹄拜會立法院各黨團，希望立法院黨籍立委要全力協助他推動政務，持續帶動國家進步發展；再來是南投立委的補選，雖然艱困但不能放棄，務必鼎力支持黨籍參選人蔡培慧為南投服務的心志；最後希望中執支持黨務革新，團結黨內與社會，並能提出下一階段國家發展藍圖，讓台灣社會看到民進黨所展現的決心，重新贏回社會對民進黨的信賴，進一步爭取服務社會大眾的機會。

身兼民進黨主席的副總統賴清德今天主持中執會，會前對黨內同志交辦三大任務，重新贏回社會對民進黨的信賴。記者潘俊宏／攝影
身兼民進黨主席的副總統賴清德今天主持中執會，會前對黨內同志交辦三大任務，重新贏回社會對民進黨的信賴。記者潘俊宏／攝影

賴清德

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