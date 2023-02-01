內政部駁回四接地方公投連署 謝國樑：再協助找一條路

民主全球論壇共同發起人考夫曼今天拜會基隆市長謝國樑，謝國樑表示，地方發起的四接公投雖然連署成功，但被內政部駁回，理由「不屬於地方自治事項」，會再和公投團體、學者專家討論，透過重新規畫找出一條路讓民眾來公投，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有資格表達意見。

考夫曼表示，世界各國來講，中央與地方意見不同是很正常，建議可以在文字上修正、思索，要讓人民有直接民主參與的機會，是民主自由的真諦。

雙方也針對四接公投案討論，謝國樑表示，地方四接公投雖然連署成功，但被中央政府駁回，理由是不屬於地方自治事項，但他認為，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有能力、有資格表達意見，他會去思考如何解套，讓市民有表達意見的權益。

謝國樑說，但倒也不用說表達抗議，本來就會鼓勵公投團體和市政府繼續努力，他身為基隆市長必須表達這一點，鼓勵民眾進行地方性公投，不會阻擋。

謝國樑表示，如果是因為技術性的問題無法來完成，可以參考其建議，重新架構文字、內容，透過重新規畫讓民眾有機會來公投，找出一條路讓民眾來公投，會再和公投團體、學者專家討論。

中央政府推動基隆協和發電廠由燃油轉型為燃氣組，要興建「四接」，後來提出東移方案，基隆地方人士發動公投，要求基隆市府拒絕填海造陸方案。

地方反對填海造陸人士組成守護外木山行動小組，發起護海公投，有超過法定提案門檻兩倍的2475人連署。提案人送件後，市府要求補正資料，基隆市政府陳報行政院認定是否屬地方自治事項。

根據內政部近日回覆基隆市政府，指依憲法電政為中央立法並執行之事項；依電業法電業擴建之許可及核准也由中央主管機關指定電業管制機關辦理。

內政部表示，此公民投票案涉及台電公司協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，除了電業之擴建依電業法規定屬中央主管機關權限外，亦影響我國整體電力供應、能源儲備、產業關聯 電政事宜，所以屬中央專屬事項。

內政部並說，另依商港法，協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，納入基隆國際商港港區範圍，該區管理及區域內設施之核准屬交通部權限，非地方自治事項。

內政部並舉民國102年「你是否同意新北市台電公司核能四廠進行裝填核然料棒試運轉？」一案為例，台北高等法院判決認定非屬地方自治事項確定。