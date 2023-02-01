「民進黨重整旗鼓第一步」賴清德交辦三大任務

民進黨主席賴清德今天主持就任黨主席後第一次中執會，會前發表談話並交辦黨內同志三大任務，分別為「全力協助行政院長陳建仁推行政務」、「全力在南投立委補選中輔選蔡培慧」與「陸續推動的各項黨務革新，盼黨內同志鼎力支持」。

賴清德表示，民進黨在去年11月26日敗選後，已踏出重整旗鼓的第一步，敬請黨內同志掌握契機，合作完成3項工作。第一，全力協助陳建仁推動政務。陳揆以國家為己任，肩負起國家重要的工作，並建立以服務人民為信仰的內閣，更具備宗教家慈悲為懷的精神，絕對是台灣疫後療癒社會、照顧人民、持續推動國家進步發展的閣揆不二人選，立法院的黨籍立委一定要全力協助他完成工作。

賴清德指出，第二，全黨要鼎力輔選南投縣立委補選參選人蔡培慧。賴說，蔡培慧是傑出的南投女兒，921地震後放棄台北優渥的工作，馬上回到南投參與救災工作，這麼多年來都沒有離開南投，肩負照顧受災南投的工作，甚至為了深耕南投，不惜放棄第二次擔任不分區立委機會，一心一意想為南投爭一口氣，即使這場選舉艱困，但民進黨不能放棄。

賴清德表示，第三，是關於就職黨主席時的宣示，當時提出「守護台灣，增進台灣民主、和平、繁榮」是民進黨的新使命，此外還要還團結黨內、社會，提出下一階段國家發展藍圖，敬請所有中執委在進行黨務革新時能夠支持，讓台灣社會看到民進黨所展現的決心，重新贏回社會對民進黨的信賴，進一步爭取服務社會大眾的機會。