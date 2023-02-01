挺總統候選人2條件 羅智強將成立最強連線：目標政黨輪替

國民黨台北市前議員羅智強今天結束環島41天旅程，最後一站特地選擇龜山區公所，也就是當初他要參選桃園市長的所設籍的戶籍地。羅智強表示，將會成立「最強連線」，挺最強的人參選總統。

羅智強表示，當初他很想參選桃園市長，但他更希望政黨輪替，所以才會義無反顧支持張善政。他也點名有可能參選總統的人，包括侯友宜、郭台銘、趙少康、張亞中、柯文哲，並向他們分享，個人選總統固然重要，政黨輪替會更重要。

羅智強表示，他支持的總統參選人，必須有2個條件，第一個條件是會贏的人，第二個則是最強的人。像他在桃園的民調藍綠皆是第一名，最後提名別人，他還是吞下委屈，因為不能重蹈上一次總統大選的覆轍，要集中選票，目標就是政黨輪替。

羅智強透露，他將成立「最強連線」，不是代表他最強，是要號召挺國民黨及在野力量，讓最強的候選人參選總統，只要定於一尊，目標就是政黨輪替，不要再被挑撥離間，要解決人民的痛苦與擔心。