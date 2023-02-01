快訊

《灌籃高手》襲捲全台票房 井上雄彥用這些方法再次塑造經典

台南冰品名店3月起改週休5日 忠實粉絲淚崩：更排不到了！

護海公投選前卡關、選後急定調 內政部技術性封殺

挺總統候選人2條件 羅智強將成立最強連線：目標政黨輪替

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
國民黨台北市前議員羅智強今天結束環島41天旅程，今早在龜山區公所前表示，將會成立「最強連線」，挺最強的人參選總統。記者陳右豪／攝影
國民黨台北市前議員羅智強今天結束環島41天旅程，今早在龜山區公所前表示，將會成立「最強連線」，挺最強的人參選總統。記者陳右豪／攝影

國民黨台北市前議員羅智強今天結束環島41天旅程，最後一站特地選擇龜山區公所，也就是當初他要參選桃園市長的所設籍的戶籍地。羅智強表示，將會成立「最強連線」，挺最強的人參選總統。

羅智強表示，當初他很想參選桃園市長，但他更希望政黨輪替，所以才會義無反顧支持張善政。他也點名有可能參選總統的人，包括侯友宜、郭台銘、趙少康、張亞中、柯文哲，並向他們分享，個人選總統固然重要，政黨輪替會更重要。

羅智強表示，他支持的總統參選人，必須有2個條件，第一個條件是會贏的人，第二個則是最強的人。像他在桃園的民調藍綠皆是第一名，最後提名別人，他還是吞下委屈，因為不能重蹈上一次總統大選的覆轍，要集中選票，目標就是政黨輪替。

羅智強透露，他將成立「最強連線」，不是代表他最強，是要號召挺國民黨及在野力量，讓最強的候選人參選總統，只要定於一尊，目標就是政黨輪替，不要再被挑撥離間，要解決人民的痛苦與擔心。

羅智強 桃園市長 國民黨

延伸閱讀

參選大安區立委？ 羅智強：請再給我一點時間

2024大選在野陣營贏面大？ 羅智強曝做好1事：選情將呈現樂觀

獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

2024總統支持侯友宜或柯文哲？ 羅智強：只挺「這種人」

相關新聞

影／郭台銘傳組非綠陣營爭出線 侯友宜：會一起團結面對

鴻海集團創辦人郭台銘傳出為布局2024總統大選，有意組「非綠陣營」爭取出線。新北市長侯友宜今受訪說，每個人有不一樣的角色...

宣布投入藍營立委初選 徐巧芯：神擋殺神、佛擋殺佛

2024年立委選舉，國民黨北市議員徐巧芯今天正式宣布投入黨內信義、南松山選區的立委初選，她說，自己是第一個跳出來說要挑戰...

2024大選在野陣營贏面大？ 羅智強曝做好1事：選情將呈現樂觀

九合一大選順利落幕，許多人也開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜，以及副總統賴清德都頻頻被點名。對此，國民黨台北市前議員羅智強表示，對於2024大選的看法只有一個字「贏」，沒有別的第二標準，只要國民黨好好整合內部，選情是呈現樂觀的。

唱歌聲量排名輸陳時中 徐巧芯酸爆：我差沒敬酒對空鳴槍

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，統計近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，...

蘇貞昌卸任當天入院動手術 總統上午前往探視

行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天他在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文...

獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身分，轉任台北市副市長，該區未來由誰來挑戰，備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。