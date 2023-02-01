陳建仁訪民眾黨團 立委籲盡早說明借調爭議
行政院長陳建仁今到立法院拜訪各黨團，民眾黨立委紛紛提出建議，包含超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義、氣候變遷、穩定民生物價等議題。
民眾黨立委賴香伶指，陳揆在借調爭議中走馬上任，保有中研院特聘研究員月薪49萬元退路，疑違反中研院「延長服務案件處理要點」第八條「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」規定，籲陳「想清楚這樣上台風光嗎？」儘早對國人說明借調爭議。
賴香伶表示，陳建仁是史上第一位借調的行政院長，不只啟人疑竇、更為人詬病，引發諸多負評，盼陳能思考清楚「這是好的示範嗎？這樣上台風光嗎？能讓國人信任嗎？」
民眾黨團斥，陳揆不僅借調任副總統四年，如今也保留中研院特聘研究員49萬高薪作為閣揆卸任後的退路，「把中研院當備胎」，名、利、權通吃，「吃碗內看碗外」作法引發爭議。
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