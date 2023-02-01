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環團批台灣離岸風機ESG做半套」記者會

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
環保團體今天在立法院召開「放寬監督，危害生態 台灣離岸風機ESG做半套」記者會，漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐峻（左）表示，大規模且密集的離岸風場開發及其附設航道，將讓沿岸漁民面臨無海域可捕撈的困境。記者邱德祥／攝影
環保團體今天在立法院召開「放寬監督，危害生態 台灣離岸風機ESG做半套」記者會，漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐峻（左）表示，大規模且密集的離岸風場開發及其附設航道，將讓沿岸漁民面臨無海域可捕撈的困境。記者邱德祥／攝影

環保團體今天在立法院召開「放寬監督，危害生態 台灣離岸風機ESG做半套」記者會，漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐峻表示，離岸風場與陸域的任何類型開發有一最大的差別：沒有人實際居住在離岸風場的周圍。因此以沿海行政區及其區內民眾作為《環境影響評估法》中要求溝通的「相關機關」、「當地居民」並無實質意義。在公開說明會上，参加者只能看著地圖想像離岸風場，部分業者甚至連風場座標都不提供，環評要求進行的民意調查，對象僅為沿海行政區的一般民眾與意見領袖。至於環評委員依法進行的現場勘察，也只是在堤岸邊遙望那看不見的開發海域。

雖然離岸風場的周圍並沒有人居住，但離岸風場所在的海域卻深刻影響著漁民的生計。除上述民意調查，《環評法施行細則〉第19條第1項第2款要求評估之「對當地眾多民眾之遷移、權益或少數民族之傳統生活方式，有顯著不利之影響」，如採取上述「當地居民」之定義等於沒有居民，也就沒有不利影響。然而實際狀況却是：大規模且密集的離岸風場開發及其附設航道，將讓沿岸漁民面臨無海域可捕撈的困境，環保署已經成為企業利用ESG漂綠的幫兇，也成風機廠商蒙蔽融資銀行的共犯。

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