影／民眾黨金門黨部主委吳嘉將接棒 喊黨員數一年翻倍

台灣民眾黨金門黨部主委吳嘉將今天正式走馬上任，他表示，上任後，當務之急將會成立金門三選區的民眾黨志工服務團，他此番出任主委，責任重大，肩負著2024年總統大選民眾黨在金門的灘頭堡，另外4年後縣市長、縣議員與鄉鎮市長選舉的人才培育，期待未來有更多的金門鄉親加入與支持民眾黨。

民眾黨金門黨部原主委王建順於去年8月11日至112年1月31日擔任民眾黨金門黨部主委於昨日卸任，新任黨部主委今天起由吳嘉將接任，執行長仍由「曉姐姐」周曉芸續任，總幹事則是于正浩，形成嶄新的「鐵三角」。

吳嘉將今天在受訪時表示，柯市長日前跟他懇談，希望他能接下主委重任，雙方理念接近，一拍即合；加上黨主席柯文哲先前在金門拋出「金廈大橋」議題，能讓金門問題解決一半，一般民眾都很認可，所以他欣然接受這次的主委重任。

他也強調，上任後，當務之急，會成立3選區的民眾黨志工服務團，來服務大眾；面對即將到來的立委選戰，吳嘉將說，民眾黨在金門立委選舉不會缺席，未來會徵詢合適的人選。

民眾黨進來金門將近半年，吳嘉將說，目前金門的黨員大約有100多人，目標盼在一年內黨員能增加一倍。

周曉芸則強調，民眾黨不是為了選舉才來金門，盼服務在地化，她也透露，民眾黨的不分區立委張其祿未來也會在金門設置立委服務處，讓在地服務更多元。

吳嘉將目前為金門縣觀光協會理事長，早期經常往返於金台之間服務金門鄉親，曾擔任二任金門旅行商業同業公會理事長，長期從事金門觀光產業30餘年，對於觀光發展、地方創生了然於心。

金門黨部表示，這次民眾黨遴選吳嘉將擔任金門黨部主委，宣示民眾黨發展金門觀光經濟的決心，這也是符合金門定位觀光島的本意，期盼發揮吳主委在地觀光發展的經驗，實踐民眾黨縣議員選前所闡述的觀光發展經濟、經濟帶動觀光，進而將觀光景點藉由交通路線，來達成觀光商圈片區的發展，使金門的觀光能獲得質的提升，打造金門觀光2.0。