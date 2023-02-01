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唱歌聲量排名輸陳時中 徐巧芯酸爆：我差沒敬酒對空鳴槍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯今天上午在議會受訪。記者林麗玉／攝影
台北市議員徐巧芯今天上午在議會受訪。記者林麗玉／攝影

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，統計近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，結果第一名為衛福部前部長陳時中、曾穿上學生制服以一曲王心凌「愛你」一砲而紅的國民黨北市議員徐巧芯僅得第五，徐巧芯今天受訪聽到自己僅第五名忿忿不平，表示自己得第五名太差了，她應該得第一。

不過當徐巧芯聽到第一名是陳時中時，徐巧芯更不平，表示陳時中應該是贏在敬酒的部分，「可能我就是缺這一個，我知道了，我就是沒有那一個『對空鳴槍』，所以才能第五名。」

《DailyView網路溫度計》分析網路聲量，分析哪位政治人物一開口唱歌，不僅能炒熱現場氛圍，同時還能掀起網路討論熱度？結果陳時中得第一名，民進黨立委高嘉瑜第二、台北市前市長柯文哲第三，第四名為高雄市前市長韓國瑜、第五名為徐巧芯。

徐巧芯今天上午在議會受訪，對於網路溫度計分析十大最被大家討論愛唱歌的政治人物，徐巧芯說，其實她應該要當選第一名，因為才第五名名次實在太差，代表她還有很多努力空間，不過沒關係，2024選舉過程當中，大家還是可以持續看到她持續表現的機會。

徐巧芯 陳時中

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