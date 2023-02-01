傳美國眾議院議長麥卡錫可能來台訪問 新黨強烈反對

傳美國眾議院議長麥卡錫可能來台訪問，新黨今發聲明表示，要表達嚴正反對的立場，因從這幾年蔡英文政府任內美國高官們來訪的經驗來看，美高官來訪帶給台灣的，是一個接一個的災難與厄運。

新黨表示，蔡英文政府吹噓對美關係史上最好，美國大員來訪絡繹不絕，但實際上執政7年來，經貿上無法與美國簽自由貿易協議(FTA)，還被美國強迫開放有害的萊豬進口。

軍事上，美國一直不肯出售台灣制空制海所需要的神盾艦和F-35戰鬥機，反而是賣布雷車給台灣，要讓寶島台灣成為埋下眾多地雷的地雷島，並且延長義務役兵役，逼台灣放棄原本的制空制海反登陸戰略，犧牲台灣打巷戰幫美國損耗共軍。這些行為「通通都是為美國的利益服務，犧牲台灣的權益。」

新黨指出，去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，隨即有4枚共軍飛彈飛越台灣上空，國防部竟沒發布防空警報、也不公布，還要日本公布後台灣民眾才知道此事，美國大員來訪後，面對共軍的進逼與報復，滿口「抗中保台」的民進黨政府卻只會退縮，上次是讓飛彈飛越台灣上空，這次呢？

新黨指出，因此，反對麥卡錫來台，過去幾年的事實證明了，美國高官們來台推銷的都是美國的利益，為此動輒犧牲台灣權益；而美國高官離台後，無能的民進黨政府根本無法妥善應對大陸的報復，反而會讓台灣陷入更危險的境地。

新黨表示，除非這一次能有人明確指出，麥卡錫來台，可以帶給台灣人民什麼實質幫助，否則看不出來有何理由要歡迎麥卡錫來台。