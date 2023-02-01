參選大安區立委？ 羅智強：請再給我一點時間

國民黨台北市前議員羅智強今早結束環島41天的旅程，最後一站選在桃園龜山區公所，原設籍龜山區的他，據傳已經把戶籍遷至大安區。但對於是否已決定參選大安區，他則不願意證實，僅說再給他一點時間，他會宣布在哪一個選區參選。

對於立委林奕華將辭職擔任台北市長，是否有意願投入大安區的初選，羅智強受訪時表示，林奕華不但擔任過立法委員及新北市政府的教育局長，對於市政相當嫻熟，而是否投入初選，他還在請益拜會各界人士，再給他一點時間，他會再正式宣布。

此區綠營潛在對手為民進黨中央黨部發言人謝佩芬及台北市議員簡舒培，對此，羅智強表示，若他決定選區後，他的策略會是君子之爭，以政見與競爭對手辯論，不會去預測對手是誰。

羅智強說，2018選上市議員的游淑慧、徐巧芯、張斯綱、以及牛煦庭，都有傑出亮眼的表現，前3位議員都已經在籌備參加立委初選，他也勉勵牛煦庭能夠進軍國會，黨內初選是考驗也是磨練，要讓民眾支持好的人進軍國會。

羅智強也說，未來的新國會不能像國民黨執政時期的喬家大院，也不可以像現在民進黨執政的橡皮圖章，新國會一定要提出改革的法案，立法委員可以做的事情非常多，讓政府可以福國利民。