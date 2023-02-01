蘇貞昌驚傳腰部不適手術 北榮院長陳威明：手術很順利

行政院前院長蘇貞昌今接近中午時於臉書公布，今年大年初一，他到行政院發放紅包給留守同仁與一百多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同仁，由於走太快，不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。

台北榮總院長陳威明表示，蘇前院長初一開始，腰部出現不適，於昨晚到院手術，手術過程十分順利，目前復原狀況良好，蔡英文總統今日特別驅車前往病房探視，感謝蘇前院長的辛勞，多次叮嚀囑咐要多加休息。

蘇貞昌說，非常感謝北榮院長陳威明與其帶領的醫療團隊高明的醫術，他住了一晚恢復迅速，已經可以出院回家，目前狀況良好，而蔡英文總統今天早上特別來關心他，他也很有精神地告訴總統「沒問題！」非常感謝各界的關心。