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世代交替拚初選 徐巧芯：我有信心贏並助國民黨拿下2024

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯今天一早在臉書正式宣布投入黨內立委初選後，上午十點半在議會受訪。記者林麗玉／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯今天一早在臉書正式宣布投入黨內立委初選後，上午十點半在議會受訪。記者林麗玉／攝影

國民黨北市議員徐巧芯今天一早臉書宣布正式投入國民黨「信義、南松山」黨內初選，正面挑戰現任同黨資深立委費鴻泰，除徐巧芯、北市議員張斯綱、游淑慧也前後拋出參選立委初選政見，甚至前議員羅智強今天也遷戶籍回大安區，對於四人是否組「世代交替連線」拚初選？徐巧芯今表示，很快就會看到，就先不多說，先跟大家賣一個關子。

徐巧芯今天一早在臉書正式宣布投入黨內立委初選後，上午十點半在議會受訪也表示，「我有信心自己能贏，而且透過我的戰力，尤其網路空戰，能協助國民黨拿下2024執政權，希望能通過初選拿到這張門票，跟著國民黨候選人奮戰到最後一刻。」

媒體也問徐巧芯，這次宣布投入初選是否也代表「中生代對黨內前輩施壓」？徐巧芯說，「不會，我們跟民進黨作戰都沒有壓力了，怎麼會懼怕黨內壓力」。徐也說，所有壓力都是讓她前進與成長的途徑，甚至不會去抗拒這些壓力，要繼續往前走，這些都是成長過程必經，能夠有這樣的挑戰自我機會，對她而言非常重要。

由於有意參選的四人幾乎同一時間有動作，是否也是在給黨中央壓力？徐巧芯今天說，她不會想說給誰壓力，不過黨內的初選步調，遊戲規則是由黨中央決定，但自己參選節奏是自己決定，包括她自己文宣面紙都已經做好，包括四大政見也寫出來，地方上也與里長溝通，地方的志工溝通年前也做完了，現在就會開始啟動自己的初選節奏與規劃，黨中央只要有公平的遊戲規則，都能配合與接受。

徐巧芯提到，她與張斯綱、游淑慧都是在2018年進到台北市議會，進到議會之前，也都在各個階段中有很多歷練的時間與機會，2018進到議會這一批年輕人，其實在2022選戰中，每個人戰力也都非常強，「大家都準備好了，要在2024幫國民黨打這一場選戰，幫國民黨下架民進黨」。

徐說，進到國會後，她也希望用自己的戰力，將民進黨八年來的秘密解開，包括疫苗採購的秘密、蔡英文政大升等秘密、媒體採購標案是否很多地方有貓膩、側翼網軍如何進行？有沒有拿到公帑？這個部分都會一個一個在國會中查出來。

徐巧芯

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