世代交替拚初選 徐巧芯：我有信心贏並助國民黨拿下2024

國民黨北市議員徐巧芯今天一早臉書宣布正式投入國民黨「信義、南松山」黨內初選，正面挑戰現任同黨資深立委費鴻泰，除徐巧芯、北市議員張斯綱、游淑慧也前後拋出參選立委初選政見，甚至前議員羅智強今天也遷戶籍回大安區，對於四人是否組「世代交替連線」拚初選？徐巧芯今表示，很快就會看到，就先不多說，先跟大家賣一個關子。

徐巧芯今天一早在臉書正式宣布投入黨內立委初選後，上午十點半在議會受訪也表示，「我有信心自己能贏，而且透過我的戰力，尤其網路空戰，能協助國民黨拿下2024執政權，希望能通過初選拿到這張門票，跟著國民黨候選人奮戰到最後一刻。」

媒體也問徐巧芯，這次宣布投入初選是否也代表「中生代對黨內前輩施壓」？徐巧芯說，「不會，我們跟民進黨作戰都沒有壓力了，怎麼會懼怕黨內壓力」。徐也說，所有壓力都是讓她前進與成長的途徑，甚至不會去抗拒這些壓力，要繼續往前走，這些都是成長過程必經，能夠有這樣的挑戰自我機會，對她而言非常重要。

由於有意參選的四人幾乎同一時間有動作，是否也是在給黨中央壓力？徐巧芯今天說，她不會想說給誰壓力，不過黨內的初選步調，遊戲規則是由黨中央決定，但自己參選節奏是自己決定，包括她自己文宣面紙都已經做好，包括四大政見也寫出來，地方上也與里長溝通，地方的志工溝通年前也做完了，現在就會開始啟動自己的初選節奏與規劃，黨中央只要有公平的遊戲規則，都能配合與接受。

徐巧芯提到，她與張斯綱、游淑慧都是在2018年進到台北市議會，進到議會之前，也都在各個階段中有很多歷練的時間與機會，2018進到議會這一批年輕人，其實在2022選戰中，每個人戰力也都非常強，「大家都準備好了，要在2024幫國民黨打這一場選戰，幫國民黨下架民進黨」。

徐說，進到國會後，她也希望用自己的戰力，將民進黨八年來的秘密解開，包括疫苗採購的秘密、蔡英文政大升等秘密、媒體採購標案是否很多地方有貓膩、側翼網軍如何進行？有沒有拿到公帑？這個部分都會一個一個在國會中查出來。