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影／郭貞慧辭官投入台南綠營立委初選：挑戰現任立委像革命

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市觀旅局長郭貞慧 （右）辭官投入台南市第一選區民進黨立委初選，市長黃偉哲（左）昨天頒「功在台南」給她。記者吳淑玲／翻攝
台南市觀旅局長郭貞慧 （右）辭官投入台南市第一選區民進黨立委初選，市長黃偉哲（左）昨天頒「功在台南」給她。記者吳淑玲／翻攝

台南市政府觀旅局前局長郭貞慧辭官投入台南第一選區民進黨立委初選，辭職後會全力衝刺立委初選，全力全意來做，也讓更多民眾可看到她的決心，和服務的熱忱和專業；立委賴惠員回應，民進黨立委初選的遊戲規則還沒有出來，但肯定初選是民進黨最好的一個價值，「當初我也是挑戰現任者」

郭貞慧任期到1月31日，市長黃偉哲昨天會市政會議也頒獎肯定「「功在台南」」。黃偉哲表示，對於觀旅局長郭貞慧，同仁和市民都表達肯定，對郭任內的表現也印象深刻，她有生涯規畫予以尊重，繼任人選暫時由副局長林國華代理，林副經驗嫻熟對業務不會有影響。

郭貞慧細數過去3年局長任內的成績，去年底得到台南市第一次拿到的公務人員傑出貢獻獎，是自己帶領團隊有很好的肯定，任內在全市37區走透透的成績之下，希望能夠轉化能量，回到故鄉服務11區（第一選區）的民眾，台南也是她的故鄉，也希望將過去在國際上的交流等經驗，能夠服務社會大眾。

郭貞慧提到參選的動機，去年11月26日選舉過完感到很挫折，市府團隊用心努力拿很多獎也破很多紀錄，但選票結果不如預期，她思考有什麼樣的方式可以協助市府，經一周多後的思考，向市長報告，希望用這樣的能量來服務民眾，不單是在觀光領域也希望能擴大範疇，市長聽了他的理想和期許也是非常認同和支持的。

至次黨內會不會有聲音出現，郭貞慧說，挑戰現任立委像是革命，必須比現任立委付出更多努力，讓民眾可以看到，聽到很多是對他加油和打氣的聲音，帶著正能量往前繼續走。

台南 民進黨 團隊

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