只要開口唱歌選民就嗨！十大被政治耽誤的歌手？

你對誰的歌聲最有印象？

近幾年政治人物和民意代表，除了專業表現之外，與民眾拉近距離同樣也很重要，因此，出席活動上台高歌，不僅能炒熱氣氛，更是搏感情最佳方法之一。政治大學新聞學系教授馮建三表示，2022年選舉年，陳時中「脫罩唱歌」引發風波，討論度暴增，許多民眾對於他愛唱歌的印象相當深刻，上榜非意外之事。另外，很多政治人物也樂於以歌會友，歌聲好壞不是重點，而是透過唱歌拉近距離，被封為「港湖胖虎」的高嘉瑜為最佳代表人物之一。

image source：FB/高虹安（高虹安與高嘉瑜同台唱《小幸運》）

東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民表示，政治人物沒有聲量，選民對他印象不深刻，甚至記不住名字，要在選戰中獲得勝選恐有難度。因此，透過各種方法拉抬聲量，爭取曝光機會，無論是出席活動、上台唱歌，或像王世堅一樣，參加博恩的節目《炎上》，都是讓選民記住自已的方法。潘兆民認為，唱歌可以帶動現場氣氛，但高虹安唱《塔綠斑之歌》則是被視為一種攻擊，屬於政治的操作。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，十位最被大家討論愛唱歌的政治人物，猜猜看，哪位政治人物一開口唱歌，不僅能炒熱現場氛圍，同時還能掀起網路討論熱度？哪一位是您心目中的第一名呢？

No.10 立委林昶佐

立委林昶佐從政前是閃靈樂團主唱，招牌死腔唱法讓不少歌迷印象深刻。林昶佐2020年當選立委後，即鮮少以歌手身分表演，大多是以立委身分跑攤時，與選民唱歌互動累積聲量。林昶佐2022年12月參與多場中正萬華區的里民尾牙，向選區鄉親們拜早年，並與民眾合唱炒熱現場氣氛。林昶佐表示，看到大家都平安齊聚，感到相當開心和溫暖。林昶佐在睽違2年後，將於2023年4月以閃靈樂團主唱身分參演音樂祭大港開唱，攜手2022年奪下第33屆金曲最佳新人獎的雙人音樂組合「珂拉琪」，消息一出，讓粉絲們陷入暴動。

2022年1月林昶佐經歷立委罷免案，由於同意票數未通過罷免門檻，因此宣告失敗，林昶佐續留國會。對於罷免案結果，港星杜汶澤在臉書貼出閃靈樂團的照片寫下「在未來的日子，很難再聽到你唱歌了，恭喜中正萬華！」董事長樂團貝斯手林大鈞（鈞董）也故意開玩笑說，「林昶佐唱歌沒有很好聽，還是留在政壇比較有貢獻。」

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No.9 高雄市長陳其邁

高雄市長陳其邁2018年敗選後，在駁二特區舉辦咖啡會並獻唱《紅豆》，期間卻數度走音，引起另類「笑」果。2020年高雄市長補選，陳其邁在同一個場地，與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人同台，並再度獻唱《紅豆》，許多支持者和網友紛紛留言表示「陳其邁歌藝明顯進步」。2022年九合一大選，欲爭取連任的陳其邁，為衝刺選票，車隊掃街拜票時大玩直播，解鎖卡啦OK模式，在車掃進行途中展現歌喉，三度演唱《紅豆》，同時出現不少走音、忘詞的真實畫面，網友形容陳其邁是「魔性歌聲」，陳其邁則自稱「靈魂系歌手」，讓很多網友紛紛笑翻，臉書直播分享次數將近千次。

此外，2022年9月陳其邁出席音樂劇宣傳活動，與導演吳念真合唱《快樂的出帆》，期間音控人員刻意將音樂拉掉，讓陳其邁和吳念真一起清唱展現歌喉，但兩人表情略顯緊張，硬著頭皮把歌唱完。接著，陳其邁再唱《幸福進行曲》，不過，對於這首歌似乎不太熟悉，陳其邁唱起來有點掉拍，這也讓他之前唱《紅豆》的落漆往事再被翻出。

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No.8 台南市前議員謝龍介

2022年11月時任國民黨台南市長候選人謝龍介發表競選ＭＶ，採用《堅持》為主題曲，強調自己一心堅持只為台南。謝龍介表示，剛投入選戰時，很多人說他「選假的」，為了證明自己為鄉親打拚的決心，謝龍介不僅勤跑行程，更會在跑攤時現場演唱《堅持》，很多支持者都會為他的表演鼓掌尖叫。

2022年11月謝龍介在台南花園夜市席開300桌，舉辦募款餐會，邀請多位黨內同志站台，用歌唱代替口水拉抬選情。高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、台北市議員徐巧芯以及羅智強等人也難得在公開場合開唱，謝龍介的好歌喉讓現場支持者連聲高喊安可，最後謝龍介再唱3首，嗨翻全場。謝龍介先唱《白鷺鷥》，透過歌聲流露情感，他的轉音更展現出歌唱技巧，一曲唱畢，現場支持者意猶未盡，謝龍介再拿起麥克風唱《故鄉》和《我們不一樣》，台下支持者拿起手機打開燈，彷彿演唱會一般，現場氣氛HIGH到不行。

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No.7 新竹市長高虹安

新竹市長高虹安最著名的歌唱事件，就是2019年她與主持人朱學恒高唱《塔綠班之歌》，並唱出「綠畜」一詞引發爭議。雖然事後高虹安發文致歉，但很多網友仍不領情並繼續狂轟。2022年11月高虹安前助理匿名上政論節目透露，高虹安唱了《塔綠班之歌》之後飽受抨擊，曾在家裡哭一週未進辦公室，並指稱「高虹安抗壓性低」。對此，高虹安回應，「不實訊息，將由律師處理。」

無黨籍竹北市長候選人林冠年，2022年11月在臉書貼出高虹安跑攤拜票的影片，說她每次去跑行程，常常都一次唱3首招牌歌曲，而且酒膽非常好。另外，高虹安接受東森新聞《台灣啟示錄》節目專訪時也演唱一首《含淚跳恰恰》，博得滿堂彩。高虹安表示，唱歌是一件很舒壓的事情，對於她的歌唱演出，甚至還有不少網友認為，高虹安是被政治耽誤的歌手。

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No.6 台北市長蔣萬安

台北市長蔣萬安2022年10月釋出競選主題曲《無限．台北》，歌曲融合《台北的天空》及《我的未來不是夢》，將新詞舊曲融合，希望喚醒不同世代台北人的光榮感。《無限．台北》MV當時由許多國民黨議員候選人一同錄製，不少議員候選人都在臉書轉發MV，引起不少網友討論。蔣萬安表示，「最終成品是『台北隊』完整的合體，展現出台北隊團隊精神，1126全壘打一個都不能少。」蔣萬安表示，將不同世代台北市民記憶融合在這首歌，就是共融，透過共創過程，達到共好未來。

此外，2022年8月蔣萬安擔任婦聯會音樂晚會壓軸特別來賓，獻唱《中華民國頌》。此舉被外界解讀是要鞏固深藍選票，因為以當時民調數字來看，蔣萬安與時任台北市長參選人黃珊珊的民調數據僅差距3%，屬誤差範圍內。蔣萬安受訪表示，「很高興參加婦聯會舉辦的合唱團演奏會，其實非常高興，我上台唱了一首歌，也感受到很多支持者的熱情。」

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No.5 台北市議員徐巧芯

國民黨台北市議員徐巧芯2022年11月參加時任國民黨台南市長候選人謝龍介募款餐會，她特地穿上學生制服，在台上唱甜心教主王心凌的《愛你》。對此，民進黨立委高嘉瑜受訪時，不僅點評徐巧芯音色音準不如她，同時還大跳《愛你》的舞步，隔空較勁意味濃厚，更說徐巧芯比較適合鄧麗君的歌曲。後來徐巧芯也在臉書發文喊話，希望邀請高嘉瑜挑戰天后張惠妹的《三天三夜》，引來不少網友朝聖，更有網友笑虧「我們要看到血流成河」。

被徐巧芯點名後，高嘉瑜在一場慰勞內湖志工的餐會上，現場開唱《三天三夜》，讓不少支持者鼓掌叫好。數日後，徐巧芯也隔空飆唱《三天三夜》開戰，甚至嗨唱到重心不穩，跌坐在地。「港湖胖虎」和「松山鄧麗君」的歌喉戰，網友們熱鬧觀戰。對此，高嘉瑜給自己90分的高分，還認為自己贏了；但徐巧芯也沒認輸，結果兩人又在媒體前上演一場「清唱對決」。

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No.4 高雄市前市長韓國瑜

高雄市前市長韓國瑜因為選舉期間，喊出直白又口語的口號，例如「貨出去，人進來，高雄發大財」，不但接地氣，也讓人民很有感。因此2018年參選市長造成一股「韓流」襲捲全台，只要是韓國瑜的競選場合，支持者都會大唱《夜襲》，意外讓這首軍歌爆紅。

4年後的九合一大選，韓國瑜魅力依舊不減，各地輔選行程總能引來大批韓粉高喊「韓國瑜加油」，眾人也都會高唱《夜襲》。2022年10月，韓國瑜與時任桃園市長候選人張善政同台，過去兩人曾代表國民黨參選2020年正副總統，因此「韓張合體」對支持者而言，具有其意義。當韓國瑜高唱《中華民國頌》現身時，掀起活動高潮，支持者情緒隨之沸騰。選前黃金週，時任國民黨高雄市長候選人柯志恩首度與韓國瑜合體時，現場更是重現經典國旗海，大家又唱起《夜襲》，宛如復刻2018年韓國瑜競選高雄市長場景。

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No.3 台北市前市長柯文哲

台北市前市長柯文哲與前副市長黃珊珊2022年3月被爆在公共場合脫下口罩開唱，因違反中央防疫規範受罰，對此，柯文哲坦言，「該罰就罰，沒什麼好講」。2022年6月柯文哲挑戰唱疫情版的《愛你》，短短兩句話「如果你突然打了個噴嚏，那一定就是Covid-19」，立即引起網友熱議。其實在此之前，網路上早有一位網紅「小阿裂」，以模仿柯文哲唱歌在網路上爆紅，僅一支影片就超過十萬次點擊觀看，比柯文哲本人唱歌的影片流量還高。

此外，2022年10月媒體人周玉蔻，因追打蔣萬安身世問題惹議，沈寂一陣子後復出，對此，柯文哲表現得欣喜若狂，受訪時還哼一段歌詞「歡迎、歡迎、我們歡迎妳」。

2022年12月底卸任前，柯文哲在台上高歌《囚鳥》，並自曝擔任台北市長時，都不能講想講的話，「下禮拜看我怎麼K那個XXX（被消音）」，更笑說「不用當市長可以自由了」。2023年1月，內湖科學園區歲末聯歡晚會，柯文哲先唱《堅持》，唱完後感覺意猶未盡，再演唱一首《囚鳥》，與立委高嘉瑜、台北市長蔣萬安同場高歌。

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No.2 立委高嘉瑜

立委高嘉瑜以唱歌出名，被封為「港湖胖虎」，2022年10月南下嘉義助選連唱3首，最後以清唱《煎熬》收尾，高音全都飆上去，嗨翻全場。當高嘉瑜2022年11月看到台北市議員徐巧芯跳《愛你》助選，於是也大跳《愛你》PK，更點評徐巧芯音色音準不如她，自己看了幾秒就關掉，兩人後來還隔空較勁《三天三夜》，引起網友熱烈討論。

2023年1月高嘉瑜出席內科歲末聯歡晚會時又大展歌喉，演唱《孤勇者》飆高音炒熱現場氣氛，歌詞「去嗎？配嗎？這襤褸的披風，戰嗎？戰啊！以最卑微的夢，致那黑夜中的嗚咽與怒吼，誰說站在光裡的才算英雄」，似乎也暗指高嘉瑜當下的心境。她因為砲口對內，被黨員炎上，2023年1月黨主席補選，更有選民氣到比倒讚，嗆說「那個高嘉瑜（說話）沒經過大腦，唱歌又不好聽。」當日前往投票的高嘉瑜聽到被說唱歌難聽，回說「不喜歡你的人，就算好聽也會故意說難聽」，說完更在投票現場大唱《心花開》。對此，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，高嘉瑜運用唱歌把衝突化解掉，而不是跟比倒讚的人對罵，這是個很好的方法。

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No.1 衛福部前部長陳時中

2021年11月網路瘋傳一段影片，畫面中時任衛福部長陳時中未戴口罩飲酒唱歌，雖然他立即澄清該影片是2020年6月所拍，並非三級警戒期間，網路上錯置日期與訊息，讓大家誤會是最近三級警戒期間。但後來又流出第二支高歌影片，指出陳時中在三級警戒期間依舊「脫罩高歌」，掀起社會議論。對此，陳時中無正面回應，僅表示團聚與唱歌當下場所是開放的，並無違反防疫規定。但從2021年底至今，網友都會在陳時中相關貼文留言，重提他脫罩高歌的往事，而陳時中喜歡小酌幾杯，喜歡唱歌的形象，開始深植人心。

台語歌后詹雅雯2020年舉辦小巨蛋演唱會，當時邀請陳時中同台飆歌；陳時中2022年競選台北市長後援會成立時，兩人再度同台合唱，一首《快樂的出帆》讓造勢晚會瞬間變成大型卡拉OK現場，不少支持者聽得如癡如醉，但同時也引來不少網友批評，「陳時中又唱歌了」。

此外，2022年總統府元旦升旗典禮，陳時中身穿醫師白袍，率領60名醫護代表領唱國歌。陳時中受訪表示，元旦升旗唱國歌，這是一件很高興，而且也榮譽的事情，並說「我是認真唱、大聲唱」。

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image source: 翻攝網路

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2023年01月29日，共約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大愛唱歌政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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