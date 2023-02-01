農曆年後立法院新會期 民眾黨立委提「新會期新希望」

今天是立院第十屆第七會期立委報到日，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，第二位報到的是民眾黨團立院總召邱臣遠，邱呼籲行政院長陳建仁，「新內閣沒有蜜月期」，一交接就必須無縫接軌，處理超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義、氣候變遷、穩定民生物價等工作。民眾黨團也宣誓為民眾福祉繼續拼。

邱臣遠表示，上會期因藍綠算計，導致全民共享條例草案延宕，朝野目前沒有共識，為回應民意，應加快嚴審，並衡量財政紀律、反對空白授權條款以有效照顧弱勢、強化經濟和社會韌性為考量，度過2023年台灣可能面臨的通膨和不景氣。

邱臣遠說，民眾黨將延續上會期監督的平均地權條例相關子法、氣候變遷因應法後續的碳費規定、兵役改革後續法規政策配套和執行，也會把握第七、八會期時間修法礦業法。

民眾黨團副總召賴香伶表示，陳揆2016年曾任國家年金改革委員會召集人，2017年也曾提出年改會勞保年金改革建議方案，但最後僅有政府每年撥補200億元挹注勞工保險基金方案落實，最重要的勞工保險條例修正草案拖延了六年動也不動。

賴香伶指出，當時陳建仁說，將在2023年檢討是否整併勞工退休金，強調「當年的副總統陳建仁如今變成行政院長陳建仁，自然應該盡快提出勞保改革方案。」

賴香伶批，若不改變現狀，勞保基金2028年即將破產，許銘春部長卻還對外表示「持續與各界溝通」，完全不願承擔責任，只想甩鍋給下一屆政府；面對最低工資法草案「躺政院3年沒出來」，許銘春一樣推託「勞資沒有共識」，賴香伶斥，「新內閣如果再不拿出改革的魄力，如何給民眾帶來溫暖？」

民眾黨立委吳欣盈表示，氣候變遷因應法三讀，確立台灣2050年淨零碳排目標，環保署預計半年內優先提出包含碳盤查、碳費徵收、溫管基金收支辦法等12項子法，面對氣候變遷下的全球變局，需要產業綠色升級的重要誘因，才能協助台灣產業接軌歐盟CBAM等國際規範，提升國際競爭力，未來將持續監督氣候政策的進度與成效。

立委陳琬惠指，台灣物價上漲，經濟部卻只會做圖大內宣；農委會管控雞蛋供給與價格失靈，農業出口也成問題，但經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲卻都留任。新會期她將持續關注民生相關議題，為人民福祉發聲。

陳琬惠說，新會期會持續關注復育國土傷痕，停止礦產資源受掠奪式開發，礦業法修法只剩第七與第八會期，第八會期又面臨年度預算及2024大選，「礦業法修法迫在眉睫」，盼盡快召開黨團協商，並請經濟部提出民眾信服的解方，為台灣立下國土永續發展的典範。

民眾黨團幹事長張其祿表示，平均地權條例三讀後，時任代理部長花敬群馬上背棄對國會的承諾，宣布預售屋禁換約不溯及既往，遭網友與民間團體猛烈批評，內閣改組後花敬群仍回任次長，「是否新內閣在新法上路後會對實踐居住正義不落實、打擊惡性炒房放水？」