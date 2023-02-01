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批梁文傑曾去澳門酒店、用抖音 國民黨諷「酒店保台」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨今舉行記者會諷刺陸委會副主委梁文傑，2011年曾被媒體爆料和行政院副院長鄭文燦兩人到澳門酒店接受招待，還被法院認證，如今執掌兩岸事務，新任副主委是否要提出「酒店保台」？圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會諷刺陸委會副主委梁文傑，2011年曾被媒體爆料和行政院副院長鄭文燦兩人到澳門酒店接受招待，還被法院認證，如今執掌兩岸事務，新任副主委是否要提出「酒店保台」？圖／國民黨提供

新內閣就位，國民黨今舉行記者會批評陸委會副主委梁文傑。國民黨文傳會副主委林家興表示，梁文傑2011年曾被媒體爆料和行政院副院長鄭文燦兩人到澳門酒店接受招待，還被法院認證，且梁文傑與妻子民進黨立委林楚茵，都曾用影音平台抖音拍影片，在民進黨現今兩岸論述混亂下，新任副主委是否要提出「酒店保台」？

國民黨副發言人呂謦煒表示，依據媒體報導，鄭文燦與梁文傑2011年曾經被爆料，後來也被法院認證，一起去澳門酒店玩，周刊甚至還說他們曾經涉及澳門的高檔情色酒店「九號會所」。台北地院審理後也認定他們兩個確實曾經在2011年5、6月間接受招待，花費約42萬港幣，只是無法確認招待內容。

他表示，梁文傑除應說清楚，到底是什麼需要被招待，民眾也質疑，「雙文」執掌內閣和兩岸事務，是要創造「兩岸酒店業文藝復興？」梁文傑和鄭文燦既然能夠到澳門接受招待還被法院認證，又如何相信他們不會傷害中華民國的主權與福祉？

呂謦煒也質疑，林楚茵曾批評抖音「認知作戰」，卻遭網友抓包「林楚茵」在抖音上也有帳號，還拍了很多影片，甚至也有與梁文傑合拍的抖音影片，這個抖音帳號到現在還沒關。

林家興表示，梁文傑也應回答， 如何評價夫妻愛用抖音行為，兩人拍過抖音影片，是不是已經被中共認知作戰了？。

林家興也指出，呼籲民進黨的兩岸事務官員不要再務虛不做事，一下玩抖音，一下挑釁對岸，騙民眾抗中保台。當國民黨承擔壓力、承擔抹紅的標籤，為台灣務實處理貨品、小三通護航問題時，民進黨除抹黑抹紅，又為民眾做過什麼？期待新的執政團隊拿出務實的論述和行動，和國民黨一起努力捍衛中華民國，保護台灣安全繁榮，不要做區域穩定的破壞者、麻煩製造者，這也才符合國際社會的期待。

梁文傑

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