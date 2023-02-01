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交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

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蘇貞昌卸任當天入院動手術 總統上午前往探視

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前閣揆蘇貞昌在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文總統今上午還前往探視。圖／取自蘇貞昌臉書
前閣揆蘇貞昌在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文總統今上午還前往探視。圖／取自蘇貞昌臉書

行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天他在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文總統今上午還前往探視，他也很有精神地告訴總統「沒問題！」

蘇貞昌在臉書指出，今年大年初一，他到行政院發放紅包給留守同仁與100多個駐衞警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班人員，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術。

蘇貞昌說，他要非常感謝台北榮總院長陳威明與他帶領的醫療團隊高明的醫術，他住了一晚恢復迅速，已經可以出院回家，目前狀況良好。蔡總統今天早上特別來關心他，他也很有精神地告訴總統「沒問題！」非常感謝各界的關心。

蘇貞昌

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