賴清德選總統定於一尊 高嘉瑜：陳建仁選總統機率低

副總統賴清德接任民進黨主席後，2024總統大選似乎已定於一尊，不過行政院長陳建仁上任後，如果表現好，民調越來越好，恐成為賴清德的勁敵。民進黨立委高嘉瑜表示，任何事情都可能發生，但陳建仁參選總統的機率不到0.00001，非常低，希望陳建仁努力讓民進黨回應人民期待。

高嘉瑜今天在立法院受訪表示，現在民進黨都在一條船上，從蔡總統到賴副總統、陳建仁，都是一起為2024執政努力，不分彼此，團結一心，黨內現在最強共識無疑就是賴清德，雖然陳建仁參選總統機率不到0.00001，但任何事情都可能發生。

前行政院長蘇貞昌昨天發表卸任感言時強調，「自己沒有要退休」，被解讀為將角逐2024總統。高嘉瑜說，人生劇本不是提前寫好，這是蘇貞昌常用的一句話，每個人有自己目標跟方向。

國民黨台北市議員游淑慧表態將爭取港湖立委黨內初選，是否會成為立委連任之路最大對手，高嘉瑜說，她最大的對手就是自己，任何人都有參選權利，民主政治就是良性競爭，會持續努力爭取選民認同。