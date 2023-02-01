宣布投入立委初選 徐巧芯爆：費鴻泰曾承諾考慮交棒給我

先前已表態參選2024立委初選的國民黨議員徐巧芯，今天一早在臉書正式宣布投入國民黨「信義、南松山」黨內初選，正面挑戰現任黨內資深立委費鴻泰，徐巧芯今天上午受訪表示，四年前她全力支持費鴻泰，甚至四年前費尋求支持時，也有跟她說過，這可能是最後一屆，還說「未來可能考慮交棒給我」，看起來承諾沒有辦法繼續進行下去，但她也不會太介意。

徐巧芯今天受訪也提到，她跟費鴻泰都是好朋友，四年前她是全力幫忙費鴻泰委員，不過這次她有自己的人生規畫，就是互相尊重、一起好好競爭，不會因為初選的關係，黨內同志就撕破臉。

徐巧芯今天上午在北市議會一樓受訪，受訪前，徐已經拿出立委初選的面紙文宣給媒體記者，上面寫著「年輕戰力、前進國會」國民黨立委初選請支持「給我力量、為你衝刺」，背後也有四大政見，包括國會需要即戰力、重振國民黨年輕人支持度、強力監督抓出網軍擊垮側翼，南松山信義需要串連

媒體今天也問徐巧芯，費鴻泰委員今天被問到徐正式投入初選時臉很臭？徐今表示，我們都是好朋友。甚至徐巧芯重提往事，表示四年前的時候，她是全力支持費鴻泰委員，印象中，四年前費來尋求支持，有跟她說過「這可能是最後一屆，還說未來可能考慮交棒給我」，並敬酒說「敬未來的立法委員...」，這是四年前發生過的事情，當場有她跟先生，及費跟費的太太。

徐巧芯說，費鴻泰是知道她今年可能出來參選，本來說要交棒，看起來承諾是沒有辦法繼續進行下去，但她也不會太介意，因為每個人在每一個人生時期的態度不一樣，這次她有自己的人生規畫，也是互相尊重、一起好好競爭，也不會因為初選的關係，黨內同志就撕破臉。

徐巧芯表示，未來2024，她與費委員也是要協助國民黨下架民進黨，將執政權拿回來，相信費委員是有資歷經驗的立委，未來國民黨能能取得執政權，內閣當中有很多職位，費的長才及經驗都能夠發揮，「未來我也會全力來支持他」。