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郭台銘選總統重回藍營？ 高虹安：多人才參選對民眾越好

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
郭台銘近期被多次勸進後，如今「心癢癢」，不排出會表態是否參選。新竹市長高虹安今說，她作為郭董以前的子弟兵，當然希望有更多好人才投入選戰，這對民眾而言也是好事。記者王駿杰／攝影
郭台銘近期被多次勸進後，如今「心癢癢」，不排出會表態是否參選。新竹市長高虹安今說，她作為郭董以前的子弟兵，當然希望有更多好人才投入選戰，這對民眾而言也是好事。記者王駿杰／攝影

面對2024總統大選，藍綠都預期在農曆年後加快腳步布局，外界盛傳原本對從政已心死的鴻海創辦人郭台銘，有可能會表態是否參選，國民黨主席朱立倫更表態「歡迎」；對此，新竹市長高虹安今說，她作為郭董以前的子弟兵，當然希望有更多好人才投入選戰，這對民眾而言也是好事。

外界盛傳，郭台銘近期被多次勸進後，如今「心癢癢」，不排出會表態是否參選。不但朱立倫開袖表示歡迎，新北市長侯友宜也稱讚郭對經濟的貢獻，為郭努力加油，郭的參選意願與藍營布局令人遐想。

對此，高虹安指出，她在走訪地方基層時，許多人對郭台銘捐贈疫苗或台灣經濟產業發展貢獻都給予高度讚賞，總統大選郭當然也會是熱門人選，無論國民黨想積極延攬，或是郭用無黨籍參選，對民眾而言都是好事，選舉最重要的是好人才相互競爭，爭豔比美，展現自身優勢與政見，越多人才參選對民眾越好。

至於郭台銘是否會加入民眾黨參選總統？高虹安認為，這應該是民眾黨主席柯文哲要回答的問題，無論藍白陣營，爭取郭董參選都是很重要的事情，若柯有意願與郭討論或邀請入黨，這都很好，不過柯自己也是以總統為目標，這部分感覺有點矛盾，比較不會朝該方向傾斜。

郭台銘 高虹安

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