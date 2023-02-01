出席新內閣首次行政院會？ 侯友宜：有空一定會去

受疫情影響，行政院會許久未找六都首長開會，新任行政院長陳建仁明將召開行政院會，並邀請六都首長出席。新北市長侯友宜說，最近市府也在等中央通知，只要通知新北市一定會去參加，自己有空也一定會去參加行政院會。

行政院明日將召開例行會議，行政院發言人陳宗彥日前曾說，將恢復邀請六都首長參加，台中市長盧秀燕也表示將會出席院會。對此，侯友宜今受訪說，受到疫情影響，行政院已經很久沒有找六都開會，最近市府也在等中央通知，只要通知新北市，一定會去參加，他個人只要有空，也一定會去參加行政院會。

侯友宜認為，只有中央跟地方大家一起合作，同心面對所有議題，整個國家發展才會更好，也期待會議中大家團結，六都提出很多意見可以受到行政院重視。