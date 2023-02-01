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影／賴清德擬開第一槍開鍘停權 邱莉莉、林志展回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清德接任民進黨主席，今天下午將首次召開中執會，擬開鍘在台南市議長選舉涉及賄選爭議的議長邱莉莉、副議長林志展，將移送中評會做出停權處分。議長邱莉莉和副議長林志展表示，非常尊重黨中央行使黨規，他和林志展深信公正的司法調查才能讓台南市正副議長選舉還他們清白的名譽。

邱莉莉表示，雖然司法仍在偵辦中，為顧及民進黨聲譽，以及彰顯黨主席賴清德上任後的改革決心，已在今年1月9日向黨中央自請停權靜待司法調查，1月11日也依照黨中央規定向廉政委員會做詳細說明，相信賴清德黨主席也是台南永遠的大家長，台南市的政治生態到底誰對黨是最忠誠的，相信賴清德主席心裡非常的清楚。

邱莉莉說，他和林志展會靜待司法調查，希望公平正義的司法調查還給他清白的的名譽，黨中央行使的一切職權予以尊重。今天中執會開會賴清德是否事先通知，邱莉莉說，黨中央開中執會有接到通知單，但沒有私下的接觸，

台南市議會今天上午新春團拜，邱莉莉說，未來優先推動關心的是市民的經濟狀況，振興台南的經濟，台南市在春節湧入了上千萬觀光人潮，希望說台南能藉由觀光及文化活動，能夠讓台南洗刷過去被汙名化，陰霾也能夠擺脫，走向比較一個快樂先進的一個城市。

台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（左二）和副議長林志展（左三）針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（左二）和副議長林志展（左三）針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉（右）和副議長林志展針對民進黨中執會可能決議停權，兩人表示尊重。記者吳淑玲／攝影

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