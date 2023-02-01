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影／郭台銘傳組非綠陣營爭出線 侯友宜：會一起團結面對
鴻海集團創辦人郭台銘傳出為布局2024總統大選，有意組「非綠陣營」爭取出線。新北市長侯友宜今受訪說，每個人有不一樣的角色，都期待台灣共好，不分你我、族群與黨派，「好好做歹誌，把歹誌做好」。至於是否願意支持郭，侯僅說，會共同團結面對，讓台灣更好。
侯友宜今日上午出席市政會議，會後受訪被問及前立法院長王金平認為，侯友宜與郭台銘都是總統的好人選，侯友宜說郭台銘是優秀的經濟產業人才，在經濟方面的表現，國人都非常肯定，每個人的角色不一樣，自己現在是新北市長，有責任把新北市現階段的工作努力做好，希望大家團結合作，讓這塊土地更好。
不過是否支持郭台銘參選總統？侯友宜僅說，「我們會一起團結面對」，不分你我、族群、黨派，讓台灣更好。此外，針對國民黨總統初選提名機制，侯友宜昨曾說黨主席朱立倫會有睿智的作法，他今日再度表示，自己和朱立倫是認識很久的老朋友，也當過長官，有同事之間的情誼，朱在每一個角色上都會全力以赴、把事情做好，就像他當新北市長，也會把自己的角色做好，每個人在不一樣的角色上全力以赴。
另外，全國正副議長聯誼會昨晚舉辦春酒活動，侯友宜現身致意引發聯想。侯說，昨天是新北市議會議長蔣根煌作東，邀請各縣市的議長、副議長聯誼會出席新春團拜活動，自己受蔣邀請也是半個地主，向各議會的議長、副議長拜年，祝大家「兔吉利來」，在經濟發展上賺大錢。
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