快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／郭台銘傳組非綠陣營爭出線 侯友宜：會一起團結面對

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午出席市政會議受訪說，每個人有不一樣的角色，都期待台灣共好，不分你我、族群與黨派，「好好做歹誌，把歹誌做好」。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日上午出席市政會議受訪說，每個人有不一樣的角色，都期待台灣共好，不分你我、族群與黨派，「好好做歹誌，把歹誌做好」。記者劉懿萱／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘傳出為布局2024總統大選，有意組「非綠陣營」爭取出線。新北市長侯友宜今受訪說，每個人有不一樣的角色，都期待台灣共好，不分你我、族群與黨派，「好好做歹誌，把歹誌做好」。至於是否願意支持郭，侯僅說，會共同團結面對，讓台灣更好。

侯友宜今日上午出席市政會議，會後受訪被問及前立法院長王金平認為，侯友宜與郭台銘都是總統的好人選，侯友宜說郭台銘是優秀的經濟產業人才，在經濟方面的表現，國人都非常肯定，每個人的角色不一樣，自己現在是新北市長，有責任把新北市現階段的工作努力做好，希望大家團結合作，讓這塊土地更好。

不過是否支持郭台銘參選總統？侯友宜僅說，「我們會一起團結面對」，不分你我、族群、黨派，讓台灣更好。此外，針對國民黨總統初選提名機制，侯友宜昨曾說黨主席朱立倫會有睿智的作法，他今日再度表示，自己和朱立倫是認識很久的老朋友，也當過長官，有同事之間的情誼，朱在每一個角色上都會全力以赴、把事情做好，就像他當新北市長，也會把自己的角色做好，每個人在不一樣的角色上全力以赴。

另外，全國正副議長聯誼會昨晚舉辦春酒活動，侯友宜現身致意引發聯想。侯說，昨天是新北市議會議長蔣根煌作東，邀請各縣市的議長、副議長聯誼會出席新春團拜活動，自己受蔣邀請也是半個地主，向各議會的議長、副議長拜年，祝大家「兔吉利來」，在經濟發展上賺大錢。

侯友宜 郭台銘

延伸閱讀

2024總統支持侯友宜或柯文哲？ 羅智強：只挺「這種人」

影／基隆民調支持北北基合併 侯友宜這樣說

再次借將！劉美蘭接基隆教育處長 謝國樑：感謝侯友宜忍痛割愛

推郭台銘當「非綠共主」？ 朱立倫：歡迎非綠的團結一致

相關新聞

影／郭台銘傳組非綠陣營爭出線 侯友宜：會一起團結面對

鴻海集團創辦人郭台銘傳出為布局2024總統大選，有意組「非綠陣營」爭取出線。新北市長侯友宜今受訪說，每個人有不一樣的角色...

宣布投入藍營立委初選 徐巧芯：神擋殺神、佛擋殺佛

2024年立委選舉，國民黨北市議員徐巧芯今天正式宣布投入黨內信義、南松山選區的立委初選，她說，自己是第一個跳出來說要挑戰...

2024大選在野陣營贏面大？ 羅智強曝做好1事：選情將呈現樂觀

九合一大選順利落幕，許多人也開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜，以及副總統賴清德都頻頻被點名。對此，國民黨台北市前議員羅智強表示，對於2024大選的看法只有一個字「贏」，沒有別的第二標準，只要國民黨好好整合內部，選情是呈現樂觀的。

蘇貞昌卸任當天入院動手術 總統上午前往探視

行政院前院長蘇貞昌昨天正式卸任，今天他在臉書透露，日前不小心傷到腰，在辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，蔡英文...

獨／那個男人回來了！羅智強低調遷戶籍至台北

各政黨備戰2024立委、總統大選，台北市第六選區大安區立委林奕華將卸下立委身分，轉任台北市副市長，該區未來由誰來挑戰，備...

2024綠營「賴清德配蕭美琴」是最佳解？ 網路投票結果一面倒

Youtube頻道《桃園孫先生》近日發起網路投票詢問大眾對民進黨如果2024推出「賴蕭配」的看法，投票結果近乎一面倒不看好，「蕭賴不同派系，而且比蕭資深的很多。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。