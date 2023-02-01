宣布投入藍營立委初選 徐巧芯：神擋殺神、佛擋殺佛

2024年立委選舉，國民黨北市議員徐巧芯今天正式宣布投入黨內信義、南松山選區的立委初選，她說，自己是第一個跳出來說要挑戰黨內初選，也是對其個人的挑戰，深知不容易才有挑戰價值，並提出5點原因，「要選出能贏的人，下架民進黨」，她絕對不會是一個佛系立委，而是神擋殺神、佛擋殺佛的立委。

徐巧芯今在臉書發文要參加黨內初選，列出為何要支持她的五大重點，自己會是一個什麼樣的立委，將積極爭取民眾支持、釋出政見。她說，不管初選制度如何，都盡力打贏這場選戰，希望大家可以支持年輕戰力進入國會。

首先，徐巧芯指出「要選出能贏的人，下架民進黨」，「能贏」不只是贏下該選區的立委席次，更是利用自身議題能力，協助國民黨全力下架民進黨。她早就收集潛在對手的「資料」在手機裡，等過初選會一一丟出，有信心自己絕對能贏大選，甚至影響大選結果。

其次是「解密台灣」，國會需要即戰力，徐巧芯表示，自己能寫、敢講、能戰、聲量高，若進國會就是國民黨即戰力。她不和稀泥，不鄉愿，甚至「不講武德」，對民進黨來說，她就是個心狠手辣的「惡女」，要讓「不好惹」的人在前面衝，才有贏的機會。

她保證不放過民進黨8年黑幕，她會當「考古學家」，一一解密蔡英文政大升等論文、疫苗採購資料、放言跟中油台電的合作案等。

第三，徐巧芯說要「重振國民黨年輕人的支持度」，年輕人不是不能支持國民黨，但需要了解其語言與生活的人來代表他們，國會也是時候換新血，爭取不同世代認同。她懂網路，長時間在網路上作戰且了解年輕人聲音，有信心擔任立委能重振國民黨的青年支持度。

再來是「抓出網軍、擊垮側翼」，徐巧芯說這是其專長，但沒足夠資源可以查辦下去，唯有進到立院，才能檢視更多預算與績效報告，從中找到貓膩，蔡政府這兩任內若有透過公帑攻擊政敵的案子，她一個都不放過，通通揭露讓大家看到血流成河。

第五是「南松山信義需要串連與再生」，徐巧芯在議員任內，不斷推動「南松山再生計畫」，串連大巨蛋、松菸文創跟鐵道園區，整體計畫已編製完成，但鐵道園區由文化部所管，時程總不斷延後，唯有進國會，才能監督、要求中央盡快配合北市府加速，打通南松山、信義的任督二脈。

徐巧芯也吐露心裡話，從早餐店女孩到國民黨青年團打工仔，後來成為發言人，再組團隊選市議員，從第2名選到選區第1名，每個過程都不簡單，但每一關卡都拚盡全力通過考驗。