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「北北基桃平台」成立作業啟動 待時機成熟對外公布

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
北部四縣市幕僚近期已啟動「北北基桃聯合施政平台」成立作業，待時機成熟將對外公布。記者游明煌／翻攝
北部四縣市幕僚近期已啟動「北北基桃聯合施政平台」成立作業，待時機成熟將對外公布。記者游明煌／翻攝

北台灣四名市長去年當選後皆曾就「北北基桃聯合施政平台」發表看法，多是樂觀其成。據悉，四名市長幕僚已開始啟動平台成立作業，待適當時機就會對外公布。

新北市長侯友宜曾在選後針對北北基桃合作平台表示，北北基桃本來就建構了一個平台，新北市剛好在北北基桃的中間，上一屆新北跟桃園、基隆、台北都建構一個雙向平台，北北基桃平台會延續原有精神不斷擴大、凝聚。

據了解，台北市、新北市、桃園市、基隆市都有共識要成立「北北基桃合作平台」，只是時間早晚問題。只是，目前除新北市長侯友宜外，其他三名市長就職皆僅一個多月，雖然幕僚已經迅速啟動作業，做跨市府溝通，但尚無法立即成立。

不過由於四名市長皆是國民黨籍，溝通比以往更為順暢，加上都有共識，所以只要所有作業完成，四縣市便會共同對外宣布。

據悉，北北基桃目前傾向先成立「北北基桃合作平台」，待運作成熟後，才有可能再往南擴及，與苗栗、新竹等縣市成立「八縣市合作平台」。

新北市新聞局長張愛晶表示，北北基桃原本就有建構溝通交流管道，選後的北北基桃延續原有精神，已經透過不同的層級和管道，就多元議題不斷溝通交流未來的合作機制 ，未來嶄新的平台合作樣貌， 待時機成熟，將會由北北基桃共同對外宣布。

新北市長 侯友宜 桃園

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